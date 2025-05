buten un binnen Werner: "Habe mich noch nicht von Marvin Ducksch verabschiedet" Stand: 22.05.2025 17:41 Uhr

Die Saison ist für Werder vorbei, doch der heiße Transfersommer wartet bereits auf Ole Werner. Wen behalten die Bremer? Und bleibt Werner selbst überhaupt in Bremen?

Von Janna Betten

Werder Bremen hat die Bundesliga-Saison auf Platz acht abgeschlossen, den Europapokal knapp verpasst. Die Saison ist vorbei, aber das Team von Trainer Ole Werner tingelt in diesen Tagen in der Region noch zu ein paar Testspielen. Doch neben seiner Urlaubsplanung ist Werner schon mittendrin in den Gedankenspielen über Transfers und mögliche Abgänge, wie er im Interview mit buten un binnen erzählt.

Ole Werner über...

...seine Stärken in der Urlaubsplanung

Die ist sehr gut – mal mehr, mal weniger. Dieses Jahr war sie sehr gut. Also, es ist klar, wo es hingeht. Einmal mit der Familie Richtung Norden, mit der Freundin Richtung Süden. Und zwischendurch wird es ein bisschen Zeit zu Hause geben. Genaueres sage ich natürlich nicht, damit mir niemand hinterher reist.

...seinen Rückblick auf die Saison

Es war eine gute Saison für den SV Werder. Das mache ich fest an meiner Entwicklung sowohl, was den Tabellenplatz angeht, als auch was Punkte angeht. Auch im Pokal. Selbst wenn das Pokal-Aus bis heute schmerzt, sind wir besser gewesen, als in den bisherigen Spielzeiten, seitdem ich da bin. Und auch in der Art und Weise, wie wir als Mannschaft Fußball gespielt haben, haben wir uns weiterentwickelt, sind flexibler geworden. Sind näher an die Topteams herangekommen. Wenn ich die direkten Duelle gegen Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart und Leipzig sehe, dann glaube ich, dass sich unser Fußball insgesamt noch einmal weiterentwickelt hat und das in positiver Weise auch in Ergebnissen zu sehen ist.

...die Frage, ob er die Serie von acht Spielen ohne Niederlage gegen den Europapokalplatz tauschen würde

Grundsätzlich würde ich für eine bessere Platzierung jede Serie der Welt eintauschen. Ich glaube, dass dieser Schlussspurt noch mal aller Ehren wert war, weil wir zum Anfang des Jahres keine gute Phase hatten mit vielen Personalproblemen. Da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Aber unterm Strich hat die Mannschaft mit diesem Schlussspurt noch mal gezeigt, wofür sie und der Verein grundsätzlich im Fußball stehen. Und deshalb überwiegt das Gefühl aus dieser positiven Phase bei mir.

...die Frage, ob er sich schon von Marvin Ducksch verabschiedet hat

Nein, überhaupt nicht. Marvin ist noch hier und wir haben noch zwei Testspiele. Danach wird man sich in die Sommerpause verabschieden. Aber ich habe mich jetzt noch nicht von ihm verabschiedet. Er hat nächstes Jahr hier einen Vertrag, ist in den letzten Jahren ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns gewesen. Ein absolut prägender Spieler und wie bei allen anderen auch weiß ich heute nicht mit hundertprozentiger Gewissheit, was im Sommer passiert. Aber Abschied nehme ich dann, wenn es soweit ist und nicht jetzt schon im Vorwege.

...Werders Spieler mit dem höchsten Marktwert, Romano Schmid und Jens Stage – auf welchen von beiden könnte er verzichten?

Ich würde auf gar keinen verzichten wollen. Beide sind wichtige Spieler, total prägend für die Mannschaft auf und neben dem Platz. Das sieht auch jeder im Verein so. Und grundsätzlich wollen wir diese Spieler erst mal behalten und lieber Veränderungen drumherum und vielleicht ja kleinerer Natur vornehmen. Aber Fakt ist eben auch, wenn Angebote für die Spieler reinkommen, dann ist das bei uns wie bei nahezu jedem Verein auf der Welt so. Ab einer gewissen Größenordnung wird man sich damit beschäftigen müssen, ob diese Angebote da sind, ob die Spieler das machen wollen. Auch das ist heute alles im hypothetischen Bereich.

...seine Kriterien für Neuzugänge im Sommer

Für mich geht es darum, dass wir passende Spieler finden für unsere Art und Weise von Fußball. Das werden vielleicht auch nicht vom ersten Tag an Spieler sein, die schon 200 Bundesligaspiele nachgewiesen haben. Sondern Spieler, die bei uns vielleicht besser aussehen, sich bei uns entsprechend entwickeln können. Wir haben eine Spielidee, die aber auch in der nächsten Saison wieder angepasst wird an die Stärken der einzelnen Spieler. Wir wollen uns auch über Transfers weiterentwickeln, das ist eine große Aufgabe, wenn man dazu noch einen Transferüberschuss erwirtschaften möchte. Deshalb müssen und werden es keine großen Namen sein. Aber sie müssen passen und uns weiterhelfen.

...seine eigene Vertragsverlängerung über 2026 hinaus, die noch offen ist

Es ist kurz davor, dass wir eine Entscheidung treffen und die dann mitteilen können. Ich möchte da nicht vorgreifen. Also wir sind noch in Gesprächen, aber wir sind sicherlich kurz davor, eine Entscheidung treffen zu können. Und ansonsten geht es nicht darum, auf irgendetwas zu warten, irgendetwas zu zocken. Es geht einzig und allein darum, eine gute Entscheidung für die Weiterentwicklung der Mannschaft zu treffen. Und das machen wir hier so, wie wir die ganze Zeit schon arbeiten: sehr offen, sehr transparent und mit einem vollen Fokus auf das, was das Beste ist für den Verein, für die Mannschaft. Nämlich für die Dinge, die dann über allen Personen stehen.

(Das Interview wurde geführt von Janna Betten, aufgezeichnet von Petra Philippsen.)

