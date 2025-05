Eishockey-Champions-League Pinguins Bremerhaven erwischen schweres Los Stand: 22.05.2025 12:28 Uhr

Auch in der nächsten Saison mischt der Eishockey-Klub von der Nordsee international mit. Doch bei der Gruppenauslosung erwischten die Pinguins den Titelverteidiger.

Von Petra Philippsen

Das große Geld ist in der Champions Hockey League nicht zu verdienen. Im Gegenteil, die Fischtown Pinguins zahlen für das Abenteuer auf der internationalen Eishockey-Bühne noch obendrauf. Doch in der vergangenen Saison war die Begeisterung bei Spielern und Fans gleichermaßen groß, daher ist der Eishockey-Klub aus Bremerhaven auch in der neuen Saison wieder mit dabei.

Und die Auslosung brachte den Pinguins ein gleichermaßen spektakuläres wie schweres Gruppenduell ein: mit dem Schweizer Titelverteidiger aus Zürich.

Es sind viele spannende Gegner dabei, es ist eine anspruchsvolle Gruppe. Leichte Gegner gibt es in der Champions Hockey League nicht, das sind alles Spitzenmannschaften. Und es ist natürlich eine große Herausforderung gegen den amtierenden Titelverteidiger zu spielen.

(Pinguins-Manager Sebastian Furchner bei Bremen Eins)

Schon im Vorjahr gegen den Titelverteidiger

Im Heimspiel treten die Bremerhavener gegen Lulea Hockey (Schweden), Lukko Rauma (Finnland) und Grenoble (Frankreich) an. Auswärts spielen die Pinguins gegen den Titelverteidiger ZSC Lions (Schweiz), Red Bull Salzburg (Österreich) und Storhamar (Norwegen).

Bereits in der vergangenen Saison hatten die Bremerhavener mit Servette Genf den Titelverteidiger erwischt. In der Gruppe konnten sie ihn damals zwar bezwingen, im späteren Viertelfinale trafen sie dann erneut auf Genf und schieden aus.

"Vorfreude ist gigantisch"

Trotz der schwierigen Gruppe ist Pinguins-Manager Sebastian Furchner zufrieden mit der Auslosung: "Es ist ein Privileg dort zu spielen und Deutschland zu vertreten, aber natürlich wollen wir auch in die nächste Runde einziehen. Wir lieben die Herausforderung und freuen uns auf packende und spannende Spiele."

Denn besonders die unermüdliche Unterstützung ihrer Fans machte das Abenteuer Champions Hockey League für die Mannschaft so unvergesslich. "Wir haben letztes Jahr gesehen, welche elektrisierende Stimmung in Bremerhaven war und welchen Enthusiasmus unsere Fans auch in die Auswärtsspiele gelegt haben", fügte Furchner hinzu: "Die Vorfreude ist daher gigantisch."

Externe Inhalte von Instagram

Instagram öffnen

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 22. Mai 2025, 8 Uhr