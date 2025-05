buten un binnen Werder blamiert sich im Testspiel bei Regionalligist Meppen Stand: 22.05.2025 13:12 Uhr

Die Bremer Stars wie Marco Friedl und Jens Stage hockten auf der Tribüne, doch selbst Werders eingewechselte U23-Spieler hätten nicht mit 1:4 verlieren müssen.

Von Petra Philippsen

Die Bundesliga-Saison ist vorbei, aber Werder Bremen geht in dieser Woche noch in die Verlängerung mit drei Testspielen an drei Tagen in Folge in Meppen, Blumenthal und Bremerhaven. Einen echten sportlichen Wert haben diese Fußball-Kicks nicht, Trainer Ole Werner wechselt munter den kompletten Kader samt U23-Spielern durch. So ist das Ergebnis von 1:4 gegen Regionalligist SV Meppen zwar ohne Bedeutung, aber für den Bundesligisten dennoch blamabel.

Werder trat in Meppen zunächst auch mit Stammspielern an, mischte in der zweiten Halbzeit aber komplett mit Spielern aus der U23 durch.

Topspieler wie Kapitän Marco Friedl, Jens Stage oder Senne Lynen saßen gar nur auf der Zuschauertribüne, da sie nach dem Saisonende am vergangenen Samstag einen Ibiza-Trip unternommen hatten und gerade erst zurückgekehrt waren. In den beiden nächsten Spielen dürften sie wohl zum Einsatz kommen, um sich den Fans zu präsentieren. In Meppen waren es knapp 5.400. Doch Trainer Werner schätzte den Auftritt seiner Spieler beim ersten Test ganz richtig ein: "Es war zu merken, dass die Luft nach Ablauf der Saison raus ist." Am Donnerstag um 18 Uhr steht der nächste Auftritt in Blumenthal an.

