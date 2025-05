buten un binnen Tränen zum Abschied: Veljkovic weint nach 9 Jahren bei Werder Stand: 10.05.2025 21:04 Uhr

Vor der Partie gegen RB Leipzig wurden sechs Werder-Profis verabschiedet, die den Verein im Sommer verlassen. Besonders emotional wurde es für Milos Veljkovic.

Von Petra Philippsen

Er kämpfte dagegen an, so gut er konnte, doch es half nichts. Die Tränen übermannten Milos Veljkovic und wollten nicht wieder aufhören. Minutenlang wurde der 29 Jahre alte Serbe im Weser-Stadion von seinen Gefühlen geschüttelt. Nach neun Jahren bei Werder Bremen wurde der Abwehrspieler verabschiedet. Eine Trennung, die ihn sichtlich mitnahm.

"Ich dachte, dieser Tag kommt nie. Aber jetzt ist er da und ich bin sehr emotional. Danke für alles", sagte Veljkovic mit zittriger Stimme. Im Sommer wechselt er zu Roter Stern Belgrad, Bremen war längst zu seiner Heimat geworden.

"Hat einen Fußabdruck hinterlassen"

Luftwürfe zum Abschied: Milos Veljkovic wird von seinen Werder-Teamkollegen noch einmal gefeiert.

Seine Zeit bei Werder war von Höhen und Tiefen geprägt, doch auch Trainer Ole Werner lobte: "Wenn jemand so lange in einem Verein ist, hat er einen Fußabdruck hinterlassen. Im Verein, bei den Fans, in der Kabine. Aber Trennungen gehören in unserem Beruf dazu."

Mit Veljkovic wurden noch Oliver Burke, Issa Kaboré, Abdenego Nankishi, André Silva und Anthony Jung unter großem Applaus der knapp 42.000 Fans im Weser-Stadion verabschiedet.

Für Veljkovic und Jung ging es nach dem 0:0 gegen Leipzig noch vor die Ostkurve, wo sie für ihre lange Zeit bei Werder noch einmal besonders gefeiert wurden. Die Luftwürfe der Teamkollegen durften am Ende natürlich nicht fehlen. "Sie werden eine Lücke hinterlassen, die von anderen gefüllt werden muss", sagte Werner, "aber sie werden woanders ihren Weg gehen."

Die Werder-Profis Oliver Burke, Issa Kaboré, Abdenego Nankishi, André Silva, Anthony Jung und Milos Veljkovic bei ihrer Verabschiedung vor dem letzten Saisonheimspiel.

