Big Points in Rostock Cottbus hat Zweitliga-Relegation wieder in der eigenen Hand Stand: 10.05.2025 17:05 Uhr

Energie Cottbus ist beim direkten Konkurrenten Hansa Rostock ein entscheidender Sieg gelungen. Vor dem letzten Spieltag steht Cottbus damit auf dem Relegationsplatz, da auch Saarbrücken sein Spiel in Aachen verlor. Rostock fällt auf Platz 5 zurück.

27.500 Zuschauer sahen den 3:1-Sieg von Energie Cottbus im Rostocker Ostseestadion

Cottbus nun mit der besten Ausgangsposition im Kampf um den Relegationsplatz

Die turbulente Woche rund um die Suspendierung von Maximilian Krauß war Energie nicht anzumerken



Für Cottbus trafen Erik Engelhardt (8. Minute), Timmy Thiele (19.) und Lucas Copado (49.), den Rostocker Treffer erzielte Alexander Rossipal (55.)

Mit 3:1 (2:0) hat Energie Cottbus das brisante Duell um den Aufstieg in die 2. Liga gegen Hansa Rostock für sich entscheiden können. Saarbrücken – vorher auf Platz 3 – verlor zeitgleich mit 2:4 in Aachen, weshalb Energie den Aufstieg weiterhin aus eigener Kraft schaffen kann.

Der Spielverlauf

Energie Cottbus startete hellwach. Schon in der 8. Minute packte Dominik Pelivan einen Pass der ganz feinen Sorte auf Jonas Hofmann aus. Der Mittelfeldspieler legte vor für Erik Engelhardt, sodass dieser den Ball ins Tor zur 1:0-Führung trudeln lassen konnte.



Hansa Rostock spielte zwar kontrolliert, ließ Energie aber immer wieder Chancen. Und der Matchplan der Gäste ging perfekt auf. Nach erneut starker Übersicht von Pelivan und einer ebenso starken Einzelaktion von Timmy Thiele versenkte der zweite Mittelstürmer der Cottbuser per Außenrist zum 2:0 (19. Minute). Während Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz in seiner Coaching Zone kaum zu halten war, fehlten Hansa die zündenden Ideen.

Mit der komfortablen Führung im Rücken konnte Energie in Hälfte Nummer zwei starten. Kurz nach Wiederanpfiff nutzte Lucas Copado ein Missverständnis von Hansa-Torhüter Benjamin Uphoff und Felix Ruschke aus und erhöhte lässig auf 3:0 (49.). Doch dann der Anschlusstreffer: Ein flacher Freistoß von Alexander Rossipal fand seinen Weg ins Cottbuser Tor. Elias Bethke monierte zwar, dass der Ball nicht über der Torlinie gewesen sei, aber der Treffer zählte.



Die Partie wurde nun hitziger, beide Teams verbuchten Torchancen. Apropos hitzig: Hansa-Kapitän Franz Pfanne sah in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte und machte es der eigenen Mannschaft umso schwerer, hier noch einmal für die Wende zu sorgen. Es blieb beim 3:1 für Cottbus. Ein enorm wichtiger Sieg für die Lausitzer, die sich nun auf dem Relegationsplatz wiederfinden und diesen am nächsten und letzten Spieltag gegen Ingolstadt sichern können.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz jubelt nach Abpfiff beim 3:1-Sieg gegen Hansa Rostock

Was war denn da los?

Zu viel gewollt? Einen klassischen Bärendienst erwiesen? Wie auch immer man es ausdrücken möchte: Die Gelb-Rote Karte von Hansa-Kapitän Franz Pfanne erstickte die Restchance auf eine Aufholjagd aus Rostocker Sicht im Keim. Die erste Verwarnung sah Pfanne, weil er den am Boden liegenden Lucas Copado ungeduldig in die Höhe hob. Die zweite Gelbe gab es dann für das Blocken von Thiele am Mittelkreis. Insgesamt ein Verhalten von der Sorte: Darf nicht passieren. Ausgerechnet vom Kapitän, ausgerechnet in diesem Spiel.

Spieler des Tages

Wir küren heute ganz frech zwei Spieler des Tages. Nummer eins: Mal wieder spielte Timmy Thiele eine Hauptrolle bei diesem wichtigen Sieg. Nicht nur beim 3:0 von Lucas Copado machte er die entscheidenden Meter und traf vorher selbst zum 2:0. Auch sonst war der 33-Jährige immer präsent, warf alles rein und heizte die Fans bei seiner Auswechslung nochmal richtig auf.



Und dann war da noch Dominik Pelivan, der selbst nicht traf, aber ohne den - und vor allem ohne sein gutes Auge - die ersten beiden Tore nicht zustande gekommen wären. Pelivan strahlte Ruhe aus und glänzte in den Schlüsselmomenten.



Zählbares

Erstmals in der laufenden Saison ließ Wollitz seine Mannschaft mit dem Doppelsturm bestehend aus Thiele und Engelhardt in der Startelf auflaufen



Der Treffer von Timmy Thiele zum 2:0 war das erste Kontertor seit 12 Partien



Bereits das Hinspiel konnte Cottbus mit 3:1 für sich entscheiden



Henry Rorig kassierte seine 5. Gelbe Karte und fehlt am letzten Spieltag gesperrt

Stimmen zum Spiel

Claus-Dieter Wollitz (Trainer Energie Cottbus): "Ich bin nicht erleichtert. Ich fühle mich als Führungskraft bestätigt [...]. Mein positives Karma sagt mir, dass es genau richtig war, was der Klub unter der Woche entschieden hat."



Axel Borgmann (Energie Cottbus): "Emotionen pur. Das war ein absolut verdienter Sieg, aufgrund unserer Leidenschaft und der Art und Weise, wie wir gekämpft haben."



Timmy Thiele (Energie Cottbus): "Wir wussten, das ist ein Alles-oder-nichts-Spiel. [...] Das System war eine Umstellung, aber wir haben es als Mannschaft sehr gut umgesetzt."



