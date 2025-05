Sorgenfreier Sommerkick SC Verl kassiert späten Ausgleich gegen 1860 München Stand: 10.05.2025 15:54 Uhr

Der SC Verl hat sich mit einem Unentschieden im letzten Heimspiel von seinen Fans für diese Drittliga-Spielzeit verabschiedet.

Die Ostwestfalen spielen am Samstag 2:2 (0:1) gegen den TSV 1860 München durch. Für beide Teams ging es bereits vor dem Spiel sportlich um nichts mehr.

Julian Guttau (14.). brachte die Gäste in Führung, Yari Otto (48.) und Lars Lokotsch (77.) drehten das Spiel, bevor Sochiro Kozuki noch ausglich (90.+3).

Bei bestem Fußballwetter entwickelte sich ein flotter Sommerkick zwischen zwei sorgenfreien Teams. Die erste gute Chance hatte Verls Lars Lokotsch, der in der 11. Minute Münchens Schlussmann Marco Hiller überlupfte und den Pfosten traf. Genauer zielte da Münchens Guttau, der in der 14. Minute per Kopf zum 1:0 für die Gäste traf.

Verl war danach um den Ausgleichstreffer bemüht, kam aber nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 24. Minute verpasste Dominik Steczyk eine Timur-Gayret-Flanke nur um Zentimeter. Ansonsten kontrollierten die Gäste das Geschehen und ihre Führung mit disziplinierter Defensivarbeit und gelegentlichen Kontern.

Joker Otto und Lokotsch drehen Partie

Kurz nach dem Seitenwechsel meldete sich der SC Verl zurück und Trainer Alexander Ende bewies ein glückliches Händchen. Der zur Pause eingewechselte Yari Otto traf nach einer Doppelchance seiner Teamkollegen im Nachschuss zum 1:1 (48.). Und Verl drückte weiter. Lokotsch verpasste mit einem Schlenzer von knapp außerhalb des Strafraums nur knapp den Führungstreffer (50.). Auf der anderen Seite wurde Maximilian Wolfram mit einem Schuss knapp über das Tor ähnlich gefährlich (52.).

Nach dieser turbulenten Phase beruhigte sich das Spiel auf dem Platz wieder. Nach etwa einer Stunde wurde es dann aber hitzig. Eine Rudelbildung an der Außenlinie führte zu drei Gelben Karten und einer Roten Karte für Münchens Trainer Patrick Glöckner (65.). Emotional wurde es kurz darauf bei der Auswechslung des langjährigen Verler Kapitäns Daniel Mikic, der sein letztes Heimspiel bestritt. Seine Mitspieler bildeten ein Spalier und vom Publikum gab es Standing Ovations (69.).

In der Schlussphase hatte Verl das Spiel dann gedreht. Der stets gefährliche Lokotsch traf aus kurzer Distanz zum 2:1 (77.). Als alles nach einem Verler Heimsieg aussah, schlugen die Gäste doch noch durch Kozuki zu und holten einen Punkt (90.+3).

Letztes Spiel in Osnabrück

Am letzten Spieltag am kommenden Samstag (17.05.2025/13.30 Uhr) tritt Verl noch beim VfL Osnabrück an.

Unsere Quellen: