WDR-Sport Große Freude in Bielefeld: Die Arminia steigt in die 2. Bundesliga auf

Große Freude in Bielefeld: Die Arminia steigt in die 2. Bundesliga auf

Die Freude in Bielefeld ist groß: Pokalfinalist Arminia Bielefeld kehrt in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Mit Hilfe von Alemannia Aachen hat Arminia Bielefeld vorzeitig den Aufstieg geschafft.

Als der Aufstieg feststand, hielt die Arminia-Fans nichts mehr zurück. Schon einen Tag vor der Partie der Bielefelder bei der SpVgg Unterhaching können heute sie feiern. Manche können kaum glauben, was sie in den letzten Wochen mit ihrem Club erlebt haben. Für manchen Fans ist es die vielleicht schönste Zeit, die sie überhaupt mit ihrem Club erlebt haben.

Den Aufstieg in Liga 2 in der Tasche, dann das sensationelle Erreichen des DFB Pokals und damit tatsächlich reale Chancen auf die Europa League im nächsten Jahr.

Von der Bundesliga in die dritte Liga

Dabei war es in den letzten Jahren hart, Arminia-Fan zu sein. Denn es gab zwei Abstiege in Folge. In einem Rutsch ging es runter von der Bundesliga bis in die Dritte Liga.

Noch zur Mitte der Saison, am 23 Spieltag, stand die Arminia auf Platz Acht, hatte acht Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Der Unmut der Fans war spürbar. "Kniat raus" hörte man aus dem Block in Richtung des Trainers.

Bielefeld schon lange unbesiegt

Das ist alles vergessen, Arminia schwimmt seit Wochen nicht nur auf einer Erfolgswelle - man kann sagen: Sie schweben auf "Wolke Sieben". Arminia-Fan Maditha Beckmann sagt: "Nachdem, was wir die letzten Jahre ertragen haben, bin ich einfach nur froh, dass wir zurück sind." Der Traditionsclub, der in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert, hat sich in dieser Saison nach Jahren des Niedergangs eindrucksvoll zurückgemeldet.

Es ist auch mal schön - nicht dass es nötig wäre - aber es ist auch mal schön, von Sofa aufgestiegen zu sein.

Andreas Reck, langjähriger Arminia Fan

Die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat verdiente sich den Aufstieg mit einem starken Saison-Schlussspurt. Seit dem 8. März hat die Arminia in der Liga nicht mehr verloren. Von den vergangenen neun Spielen gewann Bielefeld sieben und spielte zweimal unentschieden.

Gewinnt die Arminia gegen Stuttgart, spielt sie zudem erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Europapokal. Die Qualifikation für die Europa League wäre dann sicher.

Spieler feiern Aufstieg im Getränkemarkt

Die Mannschaft selbst erreichte die Nachricht vom Aufstieg, während sie sich auf der Anreise zum Spiel bei der SpVgg Unterhaching befand.

Bei Instagram postet der Verein eine Video, dass die Spieler zeigt, wie sie den Aufstieg im Getränkemarkt feiern. Dazu das Kommentar: "Klassisch im Getränkemarkt aufgestiegen."

Bielefeld auch im DFB-Pokalfinale

Die ganz große Krönung soll nun am 24. Mai folgen: Dann spielt Bielefeld im DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart.

Wenn Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale in Berlin auf den VfB Stuttgart trifft, können Fans das Spiel beim Public Viewing auf dem Bielefelder Jahnplatz live verfolgen. Die Partie werde dort auf drei Leinwänden zu sehen sein, teilte Bielefeld Marketing als Veranstalter mit.

