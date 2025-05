WDR-Sport Bundesliga-Playoffs: BVB geht gegen Blomberg-Lippe in Führung Stand: 10.05.2025 20:02 Uhr

In der Halbfinal-Serie der Handball-Bundesliga der Frauen hat Borussia Dortmund den Auftakt gegen die HSG Blomberg-Lippe gewonnen.

Der BVB setzte sich im ersten Spiel in der "Best of three"-Serie am Samstagabend in eigener Halle mit 37:30 (16:16) durch. Das zweite Duell am Mittwochabend (19 Uhr) muss Blomberg gewinnen, um nicht auszuscheiden und eine entscheidende dritte Partie zu erzwingen.

BVB startet gut, Blomberg kämpft sich rein

Nach dem ersten Treffer in der Partie durch Dortmunds Lisa Antl nach 38 Sekunden stand der BVB gut in der Abwehr und legte das zweite Tor durch Guro Husebo (4.) nach. Nach knapp sechs Minuten verbuchte auch Blomberg den ersten Treffer durch Judith Tietjen. Anschließend gab es für den BVB zwei Siebenmeter in Folge: Beim ersten überwand Lois Abbingh Melanie Veith, beim zweiten behielt die HSG-Torhüterin die Oberhand. Nach dem 4:1 für Dortmund durch Abbingh nahm Blomberg die erste Auszeit, in der HSG-Trainer Steffen Birkner laut wurde und versuchte, sein Team wachzurütteln.

Blomberg kam anschließend besser ins Spiel, Ona Vegué Pena (11.) verkürzte auf 4:5. HSG-Torhüterin Veith hatte nach zwölf Minuten schon fünf Paraden auf den Konto. Nachdem Pena (13.) zum 6:6 getroffen hatte, vereitelte Veith gleich zwei weitere Würfe des BVB in Folge. Die Teams waren nun auf Augenhöhe und legten beide ein hohes Tempo hin. Nach einem 3:0-Lauf in der Schlussphase der ersten Hälfte führte Dortmund eine Minute vor der Halbzeitpause mit 16:15, doch Laetitia Quist glich mit der Pausensirene für Blomberg aus.

BVB nutzt HSG-Schwächephase

In der zweiten Halbzeit war das Tempo weiter hoch, kein Team konnte sich zunächst absetzen. Nach knapp 40 Minuten verlor die HSG aber den Faden, hatte kaum noch Dynamik im Angriff und kassierte mehrere Treffer in Serie. Carmen Campos Costa (39.) sorgte zunächst wieder für eine Zwei-Tore-Führung des BVB (23:21), ehe Maraike Kusian und Deborah Lassource zwei weitere Treffer nachlegten (25:21/42.).

Blomberg war weiter zu passiv und bereitete der BVB-Defensive kaum Probleme. Nach einem Treffer von Abbingh hatte Dortmund fünf Tore Vorsprung (46.). Anschließend verwarf Pena einen Siebenmeter, Abbingh (47.) baute die BVB-Führung auf der Gegenseite auf sechs Treffer aus (28:22). Blomberg stabilisierte sich nach einer Auszeit, doch Dortmund ließ nicht nach und brachte die Führung in den letzten 13 Spielminuten sicher ins Ziel.

Neuer Playoff-Modus

Der Playoff-Modus wurde in der Handball-Bundesliga der Frauen zur Saison 2024/25 neu eingeführt. Dafür wurde die Liga von 14 auf 12 Teams verkleinert. Die ersten acht Mannschaften spielen um den Titel, die vier Mannschaften von Platz 9 bis 12 ermitteln in den Playdowns einen Absteiger.

