WDR-Sport 3. Liga: Viktoria Köln verpflichtet Meiko Sponsel vom 1. FC Köln

Der FC Viktoria Köln hat am Samstag den ersten Neuzugang für die kommende Drittliga-Saison vermeldet.

Von Zweitligist 1. FC Köln wechselt der 23 Jahre alte Verteidiger Meiko Sponsel zur Viktoria. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

"Meiko ist ein spannender Spieler, der ein neues Profil in unsere Mannschaft bringt. Er kennt die Stadt, die 3. Liga und kann als großgewachsener Junge sowohl außen als auch innen verteidigen", sagte Stephan Küsters, Sportlicher Leiter des Drittligisten. "Bei uns kann er jetzt den nächsten Entwicklungsschritt gehen und seine Stärken in unserer Mannschaft einbringen."

Zweitliga-Debüt im April

Der gebürtige Wiesbadener Sponsel war 2017 in die Domstadt und in das Nachwuchsleistungszentrum des FC gekommen. Er spielte dort sowohl in der Junioren-Bundesliga als auch 85 Mal für die U21 in der Regionalliga West. In der Saison 2022/23 spielte er auf Leihbasis bei Rot-Weiss Essen und kam auf 18 Drittliga-Einsätze. Im April feierte er sein Debüt für den FC in der 2. Bundesliga.

"Ich bin jetzt schon gut 8 Jahre hier in Köln und egal wo man hingeht, man ist immer herzlich willkommen", schwärmt Sponsel. "Ich konnte viele Freundschaften schließen und Köln ist einfach zur Heimat geworden."

