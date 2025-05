Deutsche Basketballerinnen Sabally verzichtet auf EM, sagt aber für Heim-WM zu Stand: 10.05.2025 11:25 Uhr

Starspielerin Satou Sabally hat ihre Absage für die Basketball-EM im Juni mit ihrer neuen Aufgabe in der Profiliga WNBA begründet - aber ihre Zusage für die WM 2026 in ihrer Heimatstadt Berlin gegeben.

"Dieses Jahr fange ich ein neues Kapitel mit den Phoenix Mercury an und habe mich daher entschlossen, meinen Fokus auf die kommende WNBA-Saison zu legen", wird die 27-Jährige in einer Mitteilung des Deutsche Basketball Bundes (DBB) von Samstag (10.05.2025) zitiert. Allerdings sei es für sie "immer eine große Ehre", für Deutschland zu spielen. Sie könne es daher "kaum erwarten, nächstes Mal in meiner Bestform beim World Cup in Berlin (Weltmeisterschaft im September 2026; d.Red.) dabei zu sein".

Bundestrainerin: "Wir werden Satou definitiv vermissen"

Bundestrainerin Lisa Thomaidis erklärte: "Wir werden Satou bei der EuroBasket in diesem Sommer definitiv vermissen, aber wir respektieren diese schwierigen Entscheidungen, die sie treffen muss."

Bereits am Freitagvormittag bestätigte der DBB auf Anfrage die Absage Saballys, von der das Magazin "BIG - Basketball in Deutschland" zuvor berichtet hatte.

Absage wiegt schwer

Sabally war im Frühjahr nach fünf Jahren bei den Dallas Wings zu Phoenix gegangen, in der kommenden Woche beginnt die neue Spielzeit. Der Verlust wiegt schwer, Sabally gilt als beste deutsche Basketballerin, sie hatte im Vorjahr entscheidenden Anteil an der erstmaligen Qualifikation für die Olympischen Spiele. In Paris belegte das DBB-Team den siebten Platz.

Die deutschen Frauen absolvieren ihre EM-Vorrundenspiele gegen Schweden (19. Juni), Spanien (20.) und Großbritannien (21.) in Hamburg. Die Finalrunde wird in Piräus/Griechenland ausgetragen.

Sabally hatte nach mehrmonatiger Verletzungspause bereits auf ihre Teilnahme an der EM 2023 verzichtet. Dazu spielte die Ausnahmekönnerin damals um einen neuen Vertrag in den USA.

WNBA-Champions dabei

Anders als Satou Sabally planen ihre Schwester Nyara Sabally und Leonie Fiebich, bei der EM 2025 dabei zu sein. Die beiden WNBA-Champions von New York Liberty werden aber erst kurz vor dem Turnierauftakt zur Mannschaft stoßen, da die WNBA keine Pause wegen der EM einlegt.