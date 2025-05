3. Liga Arminia Bielefeld bleibt auch als Aufsteiger in der Erfolgsspur Stand: 11.05.2025 15:28 Uhr

Die Arminen gegen auch als Aufsteiger nicht vom Gas. Nach dem 2:1 (1:0)-Sieg in Unterhaching am Sonntag sind sie seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen.

Der Aufstieg in die 2. Liga stand nach Ausrutschern der Konkurrenz bereits am Samstag fest, auf die ganz große Feier müssen die Fußballprofis von Arminia Bielefeld aber noch etwas warten - bis zum 25. Mai. Zu groß sind die Herausforderungen der kommenden beiden Wochen. Zunächst wäre da das Ziel, als Zweitliga-Meister aufzusteigen, und dann wartet am 24. Mai die Erfüllung des Traums vom ersten DFB-Pokalsieg in der Vereinsgeschichte auf die Arminen.

Arminia wird auf Anzeigetafel als "Aufsteiger" empfangen

Die Prioritäten sind dabei klar - vorrangig geht es in den beiden verbleibenden Drittliga-Partien gegen die Spielvereinigung Unterhaching und im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (17. Mai) darum, nach elf Pflichtspielen ohne Niederlage im Rhythmus zu bleiben, und gleichzeitig will Trainer Michél Kniat vermutlich personelle Ausfälle vermeiden. Das war am Sonntag die Ausgangslage vor dem Gastspiel in Unterhaching.

Die Partie bei den Bayern lief für die Arminia schon gut, als der Ball noch gar nicht rollte. Die bereits als Absteiger feststehenden Hausherren empfingen die Gäste auf der Anzeige nicht als Arminia Bielefeld - unter dem Vereinslogo der Ostwestfalen stand "Aufsteiger". Der nette Empfang änderte indes nichts daran, dass die Bayern sich vor heimischer Kulisse mit einem Erfolgserlebnis aus der Liga verabschieden wollten.

Sam Schreck bringt Arminia mit Premierentor in Führung

Dass Arminia-Coach Kniat die Partie trotz bereits perfekten Aufstiegs ernst nahm, bewies bereits der Blick auf seine Startelf. Das war dieselbe wie zuletzt beim 1:1 gegen den Meisterschaftskonkurrenten Dynamo Dresden. Entscheidende Vorteile erspielte sich diese Elf gegen das Schlusslicht aber zunächst nicht. Unterhachings Schlussmann Konstantin Heide hatte zwar mehr zu tun als sein Gegenüber Jonas Kersken, behielte bei einem Freistoß von Stefano Russo (13. Minute) und mit einer Fußabwehr gegen Noah Sarenren Bazee (24.) aber die Oberhand.

Kurz vor der Pause verlor Heide dann allerdings den Überblick, als er Sarenren Bazee im Strafraum von den Beinen holte. Unmittelbare Gefahr für sein Tor hätte es angesichts eines sehr spitzen Winkels kaum gegeben. So gab es einen Strafstoß für Arminia, der Sam Schreck sein erstes Saisontor bescherte (42.).

Christopher Lannert scheitert vom Elfmeterpunkt

Nach einer vergebenen Ausgleichschance - Luc Ihorst verlor den Ball gegen Louis Oppie, als die Unterhachinger in Überzahl auf Kersken zuliefen - bekamen die Arminen ein weiteres Elfmeter-Geschenk. Johannes Geis stellte sein Bein raus, nachdem Joel Grodowski den Ball an ihn vorbeigelegt hatte. Der zweite Strafstoß brachte allerdings keinem Arminen einen weiteren Motivationsschub in Form eines ersten Ligatreffers. Christopher Lannert scheiterte an Heide (45.+4).

Nichtsdestotrotz ging es für Arminia mit einer Führung in die Pause, sodass die Fans ihre Playlist auf der Tribüne neben Gesängen zum Aufstieg um die eines Spitzenreiters erweitern konnten. Dresden rangierte in der Blitztabelle nun zwei Punkte hinter Bielefeld.

Arminia schlägt nach Unterhachinger Ausgleich sofort zurück

Die zweite Spielhälfte nahm deutlich schneller Fahrt auf als die erste. Nach nicht mal vier Minuten beförderte Manuel Stiefler den Ball nach einer Flanke von Markus Schwabl etwas überraschend ins Bielefelder Tor (49.). Lange unterbrechen mussten die Bielefelder Fans, die zuvor durch Rauchbomben für einen leicht verzögerten Anpfiff gesorgt hatten, ihre Fangesänge deswegen nicht, da Maël Corboz den freien Marius Wörl im Strafraum bediente. Dieser zirkelte den Ball an mehreren Abwehrbeinen und Heide vorbei ins rechts Ecke (51.).

Der Kurs war somit wieder schnell Richtung Zweitliga-Meisterschaft korrigiert. Würdigten die Arminia-Fans mal gerade nicht den Aufstieg oder die Spitzenposition ihres Clubs, erinnerten sie daran, dass es am 24. Mai zum DFB-Pokalfinale nach Berlin geht. Dass dort mit Bundesligist VfB Stuttgart die größte Herausforderung im Saisonfinale wartet, nahm Kniat auch zum Anlass, den einen oder anderen Spieler zu schonen. Sarenren Bazee und Grodowski waren bereits zur Pause gegangen, in der 70. Minute folgten Russo und Corboz.

Den Sieg und damit die Tabellenspitze ließen sich die Bielefelder nicht mehr nehmen, auch wenn ihnen bei den Bayern trotz guter Chancen kein weiterer Treffer gelang.

