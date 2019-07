Einschätzung: Am zwölften Aktions-Tag der Tour geht's endlich zum ersten Mal ins Hochgebirge. Nach dem Start in Toulouse steuern die Fahrer in Richtung Pyrenäen – das wird sich ziehen, denn es sind erst einmal 130 flache Kilometer zu absolvieren, ehe mit dem Col de Peyresourde 13,2 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von sieben Prozent zu erklimmen ist. Es schließt sich nach einer Abfahrt noch ein weiterer Anstieg an (La Hourquette d’Ancizan), ehe 30 Kilometer Abfahrt bis ins Ziel folgen. Im Ziel können sich die drei Ersten wieder über eine Zeitgutschrift von zehn, sechs und vier Sekunden freuen.