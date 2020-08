Buchmann und Schachmann starten bei der Tour de France

Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann starten bei der Tour de France. Das teilte der Bora-hansgrohe-Rennstall am Montagabend (24.08.2020) mit. Damit bleibt das achtköpfige Team wie ursprünglich geplant.

Buchmann: "Sturz ist bitter"

Buchmann war vor gut einer Woche bei der Dauphiné-Rundfahrt auf einer Abfahrt vom Col de Plan zu Fall gekommen und hatte dabei starke Prellungen und Hautabschürfungen erlitten. "Der Sturz ist bitter, weil ich richtig gut in Form war. Bei der Dauphiné war ich hinter Roglič der Stärkste am Berg, mit Pinot zusammen. Es gibt nun ein paar Fragezeichen, zumal es ja gleich richtig losgeht. Es gibt keine Zeit zum Einrollen. Schon auf der zweiten Etappe geht es in die Berge" , sagte Buchmann, der eigentlich einen Podestplatz angepeilt hatte.

Team -Mediziner: "Nicht in optiomaler Form"

Das geplante Höhentrainingslager vor dem Tour-Start fiel für Buchmann aus, im Fokus stand seine schnelle Genesung. "Die Prellungen und Blutergüsse bei Emanuel haben sich als sehr hartnäckig erwiesen" , sagte Team-Mediziner Jan-Niklas Droste: "Er hat einige Tage komplett pausieren müssen und so wichtige Trainingstage verloren. Medizinisch handelt es sich um einen ganz normalen zeitlichen Verlauf, sodass wir, wenn sich die Tendenz fortsetzt, in Richtung Tour auf einem guten Weg sind. Körperlich wird er zu diesem Zeitpunkt aber sicher nicht in der optimalen Form sein."

Schachmann: Andere Voraussetzungen gewünscht

Teamkollege Schachmann kann sogar trotz seines Schlüsselbeinbruchs starten. "Natürlich hätte ich mir andere Voraussetzungen gewünscht" , sagte der Berliner und fügte hinzu: "Ich habe in den vergangenen Tagen so gut wie möglich trainiert und hoffe, dass es auch im Rennen machbar ist und ich mit den Schmerzen umgehen kann."

Schachmann hatte sich die Verletzung vor einer Woche bei der Lombardei-Rundfahrt zugezogen, als er von einem plötzlich auf der Strecke befindlichen Auto gerammt worden war.

Arzt: Bruch hat sich gut entwickelt

Schachmann ist bei der Tour als Helfer von Buchmann vorgesehen. Dazu hätte er an vereinzelten Tagen selbst auf Etappenjagd gehen können. Das erscheint nun eher unrealistisch. "Der Bruch des Schlüsselbeins bei Max hat sich in den letzten Tagen sehr gut entwickelt. Wir haben die nötige Stabilität, um es zumindest zu versuchen. Er trainiert seit ein paar Tagen wieder auf der Straße, und das läuft unseren Erwartungen entsprechend" , sagte Teamarzt Droste.

red/sid/dpa | Stand: 24.08.2020, 21:06