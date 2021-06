Primoz Roglic (31, Jumbo-Visma)

Der Vorjahreszweite hat sich rar gemacht in den letzten Wochen vor der Tour de France. Weder bei der Dauphiné noch bei der Tour de Suisse war Roglic am Start - der Slowene bereitete sich lieber in zwei Höhentrainingslagern in der Sierra Nevada und in Tignes auf die Tour vor. "Es wird kein Zweikampf zwischen Tadej und mir. Ich erwarte rund 20 Jungs, die um den Gesamtsieg kämpfen" , glaubt Roglic.

Mit seinen Kletterfähigkeiten und der enormen Tempohärte auf welligem Terrain ist der Parcours dennoch in diesem Jahr noch einmal besser auf Roglic zugeschnitten als auf jeden anderen Starter. Dennoch wollen sie im Team Jumbo-Visma das persönliche Duell zwischen Pogacar und Roglic nach Möglichkeit so oft wie möglich verhindern und Pogacar schon vor den Bergen mit aggressiver Fahrweise, Nadelstichen und Windkantenfahrweise schrecken und aus der Balance bringen. Man darf erwarten: Jumbo-Visma wird Pogacar vom ersten Tag an angreifen.