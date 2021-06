Nach einer Woche warten in die Alpen

Schon am Ende der ersten Woche werden in den Alpen die ersten Bergetappen zu bewältigen sein, die das Gesamtklassement nach den hektischen ersten Tagen sicher schon ein wenig in Richtung der Favoriten verändern werden. Höhepunkt wird hier die 9. Etappe mit der Bergankunft auf der Skistation in Tignes, die 2019 wegen eines Unwetters nicht wie geplant angefahren werden konnte. Diesmal soll nichts dazwischenkommen, wenn die Fahrer das 2.107 Meter hochgelegene Ziel erklettern.

Es folgt das erwähnte Spektakel am Mont Ventoux, ehe der Tross durch den vermutlich wieder heißen Süden des Landes in Richtung der Pyrenäen rollt, wo in diesem Jahr vielleicht eine Vorentscheidung auf den Gesamtsieg fallen wird. Fünf Tage verbringen die Fahrer in der Bergregion, die schon seit jeher wegen ihrer steilen und technisch anspruchsvollen Anstiege berühmt und berüchtigt ist.