Pferdesport Von Bredow-Werndl feiert Weltcup-Sieg Comeback Stand: 27.10.2022 11:33 Uhr

Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat bei ihrer Rückkehr in den Weltcup gleich einen Sieg gefeiert.

Die 36 Jahre alte Doppel-Olympiasiegerin aus Tuntenhausen gewann nach der Geburt ihres zweiten Kindes im August und einem halben Jahr Pause den Grand Prix im französischen Lyon.

Im Sattel ihrer 15-jährigen Stute Dalera setzte sich von Bredow-Werndl am Donnerstag mit fast fünf Prozentpunkten Vorsprung vor ihrem Bruder Benjamin Werndl mit Famoso und dem Schweden Patrik Kittel mit Touchdown durch. Isabell Werth (Rheinberg) auf Emilio belegte den fünften Platz.

Am Freitag (16.00 Uhr) steht in Lyon dann die Dressur-Kür auf dem Programm. Nächste Station des Weltcups ist vom 9. bis 13. November in Stuttgart. Vom 16. bis 19. Februar 2023 trifft sich die Dressur-Elite in Neumünster.