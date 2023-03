Pferdesport Riders Tour wieder mit acht Etappen Stand: 28.03.2023 05:09 Uhr

Die Riders Tour soll auch in dieser Saison acht Etappen umfassen. Die internationale Serie für Springreiter beginnt am vierten Aprilwochenende beim Turnier in Hagen bei Osnabrück, dem ersten großen Freiluft-Turnier des Jahres in Deutschland. Letzte Station ist im Februar kommenden Jahres in Neumünster.

Die 2001 erstmals ausgetragene Serie soll wie in der Vorsaison drei Etappen im Ausland haben und fünf in Deutschland. Nach Angaben der Veranstalter sind aber noch nicht alle Verträge unterschrieben. Titelverteidigerin ist Janne-Friederike Meyer-Zimmermann. Die Springreiterin aus Pinneberg hatte sich im Februar zum zweiten Mal nach 2015 den Titel Rider of the year gesichert.