Tischtennis Dang Qiu im Grand-Smash-Viertelfinale Stand: 16.03.2023 10:16 Uhr

Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat beim Grand-Smash-Turnier in Singapur die Runde der besten Acht erreicht. Der 26-Jährige von Borussia Düsseldorf besiegte am Donnerstag im Achtelfinale den französischen Jungstar Felix Lebrun in 3:2 Sätzen.

Nina Mittelham (TTC Berlin Eastside) scheiterte dagegen in 0:3 Sätzen an der WM- und Olympia-Zweiten Sun Yingsha aus China.

Nach dem Vorbild der vier Grand-Slam-Wettbewerbe im Tennis sind mittlerweile auch im Tischtennis vier Premium-Turniere pro Jahr geplant. Beim Grand Smash in Singapur werden insgesamt zwei Millionen Dollar an Preisgeld und genauso viele Weltranglisten-Punkte wie bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen verteilt.