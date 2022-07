Schwimm-WM Punzel verpasst Medaille vom Drei-Meter-Brett knapp Stand: 02.07.2022 20:40 Uhr

Wasserspringerin Tina Punzel hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest den vierten Platz belegt. Die 26-Jährige erhielt am Samstagabend (02.07.2022) für ihre fünf Sprünge im Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett 315,60 Punkte. Zu Bronze fehlten ihr 10,25 Zähler.

Den Sieg sicherte sich wie erwartet die chinesische Olympiasiegerin Chen Yiwen vor der Kanadierin Mia Vallée. Den dritten Podestplatz holte Chang Yani aus China.

" Ich habe es wirklich genossen hier zu springen ", sagte Punzel, die sich quasi keine Fehler leistete und mit ihrer Leistung sehr zufrieden war. "Ich war super in meinem Tunnel, konnte mich auf meine Schwerpunkte konzentrieren und habe einen super Rhythmus gefunden. Wie man so schön sagt, ist man dann einfach im Flow. Und dann macht es natürlich auch Spaß, wenn man merkt es läuft."

Wasserspringer Barthel verpasst WM-Finale vom Turm

Timo Barthel hatte zuvor bereits das Turm-Finale verfehlt. Der 26-Jährige belegte im Halbfinale den 14. Platz. Die besten zwölf Springer qualifizierten sich für den Endkampf. Barthel erhielt für seine sechs Sprünge 366,20 Punkte. Der im Semifinale siegreiche Chinese Yang Hao bekam 520,30 Punkte. Der zweite deutsche Starter im Wettbewerb aus zehn Metern Höhe, Jaden Eikermann, war bereits im Vorkampf ausgeschieden.

Eine Medaille für deutsche Wasserspringer

Vor dem letzten WM-Tag stehen die deutschen Springerinnen und Springer weiter bei einer Medaille in der ungarischen Hauptstadt. Am 26. Juni hatten Timo Barthel und Lars Rüdiger Bronze im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen.

Die zweite deutsche Finalteilnehmerin Lena Hentschel belegte den zwölften Platz. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatten Punzel und Hentschel im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett Bronze geholt. In dieser Disziplin treten sie zum WM-Abschluss am Sonntag erneut gemeinsam an. "Wir greifen morgen auf jeden Fall nochmal an" , sagte Punzel. "Das Ziel ist, um die Bronzemedaille zu kämpfen."