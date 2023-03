Schwimmen Schulterprobleme: Topschwimmerin Sarah Wellbrock verpasst WM Stand: 31.03.2023 14:31 Uhr

Olympia-Bronzegewinnerin Sarah Wellbrock verpasst verletzungsbedingt die Schwimm-Weltmeisterschaften im Juli in Japan.

Die Ehefrau von Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock hat Schulterprobleme und kann ihren Sport daher aktuell nicht wie geplant ausüben. "Schweren Herzens werde ich die WM-Quali in diesem Jahr von außen beobachten", schrieb Wellbrock (geborene Köhler) bei Instagram. "So traurig das ist, es geht nicht anders", sagte ihr Trainer Bernd Berkhahn in Magdeburg.

"Es ist ein unfassbar großer Rückschlag, aber ich versuche positiv zu denken", schrieb Sarah Wellbrock. "Es kommen wieder bessere Zeiten." Die 28-Jährige hatte bei Olympia in Tokio Bronze über 1500 Meter Freistil gewonnen. Auf dieser Strecke gewann sie 2019 WM-Silber.