Formel 1 Qualifying in Spa - Sainz sichert sich die Pole Stand: 27.08.2022 17:41 Uhr

Ferrari-Pilot Carlos Sainz geht beim Formel-1-Rennen in Belgien vom ersten Startplatz ins Rennen.

Sainz profitierte aber davon, dass Weltmeister Max Verstappen als Tagesschnellster für den Grand Prix nach hinten strafversetzt wird. Für Sainz ist es die zweite Formel-1-Pole.

Hinter Sainz gehen Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) und Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien/Alpine) am Sonntag (28.08.2022) auf den Hochgeschwindigkeitskurs in Spa-Francorchamps.

Verstappen startet nur von Platz 15 ins Rennen, zumindest steht er einen Rang besser da als Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der ebenfalls sanktioniert wurde. Verstappen hat in der Weltmeisterschaft 80 Punkte Vorsprung auf den Monegassen.

Schumacher verpasste Finalrunde der besten Zehn

Mick Schumacher ist in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Belgien im zweiten Durchgang ausgeschieden. Der 23-Jährige fuhr am Samstag in Spa-Francorchamps auf den 15. Platz und verpasste damit die Finalrunde der besten Zehn.

Schumacher, der noch um einen Vertrag für die nächste Saison kämpft, war allerdings schneller als Haas-Teamkollege Kevin Magnussen. Der Däne scheiterte als 18. schon in Durchgang eins.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel geht im Aston Martin von Rang zehn ins 14. Saisonrennen.