Nach Gruppenphase KOI, Heroic und G2 rücken in Six-Invitational-Playoffs vor Stand: 11.02.2023 23:21 Uhr

Drei Teams mit deutscher Beteiligung sind bei der Weltmeisterschaft in Rainbow Six: Siege in die K.o.-Phase vorgerückt. KOI schaffte es vor G2 Esports auf dem zweiten Platz an der Tabellenspitze in Gruppe A in die Playoffs. Heroic landete in Gruppe D auf Platz Zwei.

"Ersten Platz gesichert in der Todesgruppe", twitterte KOIs deutscher Spieler Pascal "cryn" Alouane nach dem Spiel. "Sicher in den Top Acht, sehr glücklich mit unserer Leistung, obwohl ich mistig gespielt habe."

Der Berlin-Major-Gewinner, der damals noch unter dem Namen Rogue antrat, setzte sich im letzten Spiel der Gruppe A mit 2:0 (7:5; 8:6) gegen das brasilianische Team w7m durch. Die einzige Niederlage fuhr das Team bereits am Dienstag gegen G2 Esports ein. KOI unterlag der Mannschaft mit Sitz in Berlin mit 1:2 (5:7; 7:4; 3:7).

Ebenfalls in die Playoffs kommt Heroic mit dem deutschen Spieler Marc "jume" Steinmann mit zwei 2:0-Siegen und zwei 1:2-Niederlagen.

Aus jeder Gruppe scheidet nur eine Mannschaft aus. Für die weiteren ging es in der Gruppenphase vor allem um das Seeding in der K.o.-Runde.