Counter-Strike G2 Esports und FaZe gewinnen Gruppen in CS:GO Blast Premier Stand: 26.01.2023 21:42 Uhr

G2 endet mit einem dominanten 2:0-Sieg gegen Navi in der Gruppenphase der Counter-Strike Blast Premier Spring Groups. Auch FaZe überzeugt trotz eines Ersatzspielers gegen den Gegner OG.

FaZe und G2 Esports haben ihre jeweiligen Gruppen des Counter-Strike-Turniers Blast Premier Spring gewonnen. In Gruppe A überzeugte FaZe am letzten Spieltag mit 2:0 gegen OG und in Gruppe B dominierte G2 gegen Navi, ebenfalls mit 2:0.

"Gute Performance von uns heute, wir sind im Blast-Spring-Finale! Ich bin sehr stolz auf die Jungs und es3tag", twitterte FaZe Spieler Robin "ropz" Kool nach dem Sieg in Bezug auf Ersatzspieler Patrick "es3tag" Hansen. "Sehr schwierige Situation, um zu starten, aber wir haben es trotzdem geschafft."

Auf der ersten Karte Mirage gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen FaZe und OG. Immer mehr Punkte holte die dänische E-Sport-Organisation auf, was durch aggressives Teamspiel von FaZe unterbunden wurde. Auf Ancient, der zweiten Karte, erlangte FaZe sein Momentum zurück und holte sich den 2:0-Sieg.

Blast Premier: Glanzleistung von G2

Auch die deutsche Organisation G2 überzeugte gegen Navi mit 2:0. Dominant starteten die Spieler von G2 auf der Karte Inferno und gaben nur vereinzelt Punkte ab.

Auf der zweiten Karte Nuke holte Navi besonders in der ersten Hälfte stark auf. Der Seitenwechsel war jedoch entscheidend und G2 riß die Führung als Verteidiger an sich. Damit bleibt G2 in der Gruppenphase ungeschlagen und zieht genauso wie FaZe in die Blast Premier Spring Finals ein.

"Die Dinge sehen sehr gut gerade aus, würde ich sagen", sagte G2-Spieler Nikola "NiKo" Kovač in einem Interview nach dem Sieg. "Definitiv sind wir gerade sehr zuversichtlich und ich denke, dass sind sehr gute Resultate vor dem IEM Katowice."