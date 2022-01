Vor dem Wiedersehen am Samstag um 13.30 Uhr (15.01.22, Ausschnitte in der Sportschau ab 18 Uhr und Liveticker bei sportschau.de) haben sich die Kräfteverhältnisse zumindest in der Liga wieder so sehr zugunsten der "Citizens" verschoben, dass es sich gar nicht mal so unterwürfig anhört, wenn der Champions-League-Sieger Tuchel über den Gegner sagt: "Sie sind das Maß aller Dinge und die beste Mannschaft in England. Man muss am Limit sein, wenn man mit Man City mithalten will."