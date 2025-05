Endspiele um die Landespokale 20 Spiele, drei Konferenzen, vier Anstoßzeiten - so läuft der 10. Finaltag der Amateure Stand: 05.05.2025 12:00 Uhr

Große Bühne für den "kleinen Fußball": Der Finaltag der Amateure steht an. Im Ersten und bei sportschau.de gibt es am Samstag, den 24. Mai, drei Konferenzen mit insgesamt 20 Partien.

Fast acht Stunden Fußball live: Schon zum zehnten Mal überträgt das Erste am Samstag, den 24. Mai 2025, den Finaltag der Amateure. Auf dem Programm stehen 20 Spiele. Gespielt wird zu vier verschiedenen Anstoßzeiten. Es ist eine der größten Fußball-Übertragungen des Jahres.

Für die Klubs geht es nicht nur um die begehrten Pokal-Trophäen der jeweiligen Landesverbände, die Sieger treten in der kommenden Saison auch in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Alle Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei.

Bielefeld - Pokalfinale statt Landespokal

Jedenfalls fast alle. In diesem Jahr nicht dabei ist der Fußballverband Westfalen. Finalist Arminia Bielefeld steht am Abend des 24. Mai (20 Uhr im ZDF) im Berliner Olympiastadion im Endspiel um den DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Das Landespokal-Finale gegen die Sportfreunde Lotte musste deshalb verlegt werden auf Donnerstag, 29. Mai um 14 Uhr (live im WDR-Fernsehen und auf sportschau.de).

Und auch im Saarland gibt es vielleicht leider Terminprobleme. Sollte sich der 1. FC Saarbrücken im noch ausstehenden Halbfinale gegen den FC Homburg durchsetzen (6. Mai), müsste das Landespokal-Endspiel gegen Palatia Limbach wohl verlegt werden. Denn Saarbrücken hat gute Chancen, als aktuell Dritter der 3. Liga an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teilzunehmen. Die beiden Partien sind für den 23. und den 27. Mai terminiert.

Start im Ersten um 12 Uhr

Die Übertragung im Ersten und im Livestream bei sportschau.de startet um 12 Uhr. Um 12.30 Uhr werden dann die ersten sechs Spiele angepfiffen und in einer Konferenz live übertragen. Die weiteren Anstoßzeiten sind 14.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. Die Spiele, die um 17.30 Uhr starten, werden im Falle eines Unentschiedens nach 90 Minuten ohne eine Verlängerung direkt im Elfmeterschießen entschieden.

Bis 19.55 Uhr zeigt das Erste damit fast acht Stunden Amateurfußball mit einer bunten Mischung aus namhaften Traditionsklubs und reinen Amateurduellen. 15 der 20 Partien werden zudem in voller Länge im Livestream bei sportschau.de zu sehen sein. Mit dem FC An der Fahner Höhe, dem FC Auggen, dem Kaltenkirchener TS, dem GU-Türkischer SV Pforzheim, dem 1. FC Lok Stendal, der SV Pastow und dem FC Palatia Limbach sind sieben Sechstligisten mit dabei.

Frymuth: "Jubiläum macht uns alle stolz"

"Die Übertragung der Landespokalendspiele in der Livekonferenz der ARD bietet dem Amateurfußball eine einzigartige mediale Bühne. Dass der Finaltag nun sein zehnjähriges Jubiläum feiert, macht uns alle stolz" , sagt Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbandes Niederrhein und DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung: "Der Amateurfußball bekommt damit die Aufmerksamkeit, die er verdient. Die Jubiläums-Ausgabe des Finaltags wird wieder für Begeisterung und denkwürdige Momente sorgen."

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky betont: "Der Finaltag der Amateure ist ein Erfolgsformat, das Highlights für jeden Fußballfan bereithält. Wir freuen uns sehr, die Übertragung bereits im zehnten Jahr in Folge umsetzen zu dürfen. Die Jubiläumsausgabe des Finaltags der Amateure wird die beeindruckende Stimmung aus den Endspielstadien auch in diesem Jahr wieder zu unserem Millionen-Publikum im Ersten und in der ARD Mediathek transportieren."

Experte Sebastian Rode: Vom Finaltag der Amateure zum Europapokal

Moderatorin ist Stephanie Müller-Spirra, Sebastian Rode wird als Experte am Sportschau-Mikrofon sein. Rode begann seine Karriere in der 3. Liga bei Kickers Offenbach, wurde zwei Jahre in Folge Hessenpokal-Sieger, wurde von Eintracht Frankfurt in die Bundesliga geholt und startete dann durch: mit Bayern München wurde er zweimal Deutscher Meister und einmal DFB-Pokalsieger. Den DFB Pokal gewann er dann noch ein zweites Mal mit Borussia Dortmund. Und die Krönung war dann 2022 als Kapitän von Eintracht Frankfurt mit dem Gewinn des Europapokals.

64 Teams im DFB-Pokal dabei

An der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/2026, die am 15. August startet, nehmen 64 Teams teil. 18 Teams aus der Bundesliga, 18 Mannschaften aus der 2. Bundesliga, die vier besten Klubs der 3. Liga und die 21 Landespokalsieger. Die drei größten Landesverbände schicken zwei Vereine ins Rennen: Bayern, Niedersachsen und Westfalen.

In Westfalen darf auch das beste westfälische Team der Regionalliga West im DFB-Pokal ran, in Bayern das stärkste Amateurteam der Regionalliga und in Niedersachsen gibt es sogar zwei Landespokal-Wettbewerbe - einen für die Teams aus der 3. Liga und der Regionalliga und einen für alle Klubs bis zur Oberliga. Dort stehen sich die beiden Oberligisten BSV SW Rehden und Atlas Delmenhorst gegenüber.

Erreicht ein Verbandspokalsieger einen der ersten vier Plätze der 3. Liga, rückt der unterlegene Finalist nach. Darüber dürfen sich im Fußballverband Westfalen schon jetzt die Sportfreunde Lotte freuen, den Endspielgegner Arminia Bielefeld wird in jedem Fall am Ende unter den ersten vier Mannschaften der 3. Liga stehen.

Die Spiele um 12.30 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Berlin Eintracht Mahlsdorf (5.) - BFC Dynamo (4.) Berlin, Mommsenstadion ja Hamburg Eintracht Norderstedt (4.) - USC Paloma (5.) Hamburg, Stadion Hoheluft ja Niedersachsen VfL Osnabrück (3.) - Blau-Weiß Lohne (4.) Osnabrück, Stadion an der Bremer Brücke ja Rheinland FC Rot-Weiß Koblenz (5.) - FV Engers (5.) Koblenz, Stadion Oberwerth nein Südwest FK Pirmasens (5.) - TSV Schott Mainz (5.) Weingarten, Stadion Weingarten nein Thüringen ZFC Meuselwitz (4.) - FC An der Fahner Höhe (6.) Meuselwitz, Arena ja

Die Spiele um 14.30 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Baden GU-Türk. SV Pforzheim (6.) - SV Sandhausen (3.) Eppingen, Arena nein Brandenburg RSV Eintracht Stahnsdorf (5.) - VfB Krieschow (5.) Neuruppin, Volksparkstadion ja Mecklenburg-Vorpommern Hansa Rostock (3.) - SV Pastow (6.) Waren an der Müritz: Müritzstadion ja Sachsen-Anhalt Hallescher FC (4.) - 1. FC Lok Stendal (6.) Halle, Chemie-Stadion ja Schleswig-Holstein VfB Lübeck (4.) - Kaltenkirchener TS (6.) Lübeck, Stadion Lohmühle ja Südbaden Bahlinger SC (4.) - FC Auggen (6.) Freiburg, Dreisamstadion nein Württemberg TSG Bahlingen (5.) - SG Sonnenhof Großaspach (5.) Stuttgart, Stadion auf der Waldau nein

Die Spiele um 16.30 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Mittelrhein Alemannia Aachen (3.) - FC Viktoria Köln (3.) Köln, Sportpark Höhenberg ja Niederrhein MSV Duisburg (4.) - Rot-Weiss Essen (3.) Duisburg, Wedaustadion ja Sachsen 1.FC Lok Leipzig (4.) - FC Erzgebirge Aue (3.) Leipzig, Bruno-Plache-Stadion ja

Die Spiele um 17.30 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Bayern FV Illertissen (4.) - SpVgg Unterhaching (3.) Illertissen, Vöhlinstadion ja Bremen SV Hemelingen (5.) - Bremer SV (4.) Oberneuland, Marko Mock Arena ja Hessen SV Wehen Wiesbaden (3.) - Hessen Kassel (4.) Frankfurt, Stadion am Bornheimer Hang ja Saarland FC Palatia Limbach (6.) - FC 08 Homburg (4.)/1. FC Saarbrücken (3.) Saarbrücken, Stadion Ludwigspark ja

Die Zahlen in Klammern geben die Ligenzugehörigkeit der Klubs an.