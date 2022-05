Auch nach dem Wechsel hatte der Gast Probleme im Villa Park. Doch Sadio Mané gelang mit seinem 15. Saisontor das 2:1 gegen den ebenbürtigen Gastgeber. Souveräner wurde das Spiel des Favoriten durch die Führung allerdings nicht. Liverpool hat nun noch zwei Punktspiele gegen den FC Southampton und gegen Wolverhampton, um Man City noch zu überholen.

City gegen Wolverhampton - und ganz England?

Die "Citizens" können am Mittwoch (11.05.2022) ihren Drei-Punkte-Vorsprung beim Auswärtsspiel gegen die Wolverhampton Wanderers wiederherstellen. Vor dem Spieltag hatte Trainer Pep Guardiola bereits eine Art "Wir gegen den Rest der Welt"-Mentalität heraufbeschworen. " Jeder in diesem Land ist für Liverpool, die Medien - jeder ", sagte Guardiola bei "beIN Sports".

"Aber unser Schicksal liegt in unseren Händen, das ist wichtig." Medien und Fans seien für Liverpool, weil sie " eine unglaubliche Geschichte " im Europapokal hätten. "Aber nicht in der Premier League, da haben sie nur eine in 30 Jahren gewonnen."