La Liga, 23. Spieltag Trotz Überzahl für Real - kein Sieger im "Derbi Madrileno"

Zwei Tore, ein Platzverweis, aber kein Sieger: In der Primera División haben sich Real und Atlético remis getrennt. Es ist ein Ergebnis, das gerade Real nicht hilft.

Real Madrid rettete am Samstagabend (25.02.2023) im Stadt-Derby gegen Atlético daheim ein 1:1 (0:0) - und das nach fast halbstündiger Überzahl.

Die Gäste von Coach Diego Simeone gingen durch José Giménez in der 78. Minute in Führung. Einen Freistoß von Antoine Griezmann köpfte er mit Wucht und recht ungestört ins Tor der "Königlichen".

Dass diese nach einer Roten Karte gegen Angel Correa wegen einer Tätlichkeit gegen Antonio Rüdiger in der 64. Minute mit einem Mann mehr spielten, war lange nicht zu sehen.

Alvaro Rodriguez rettet Real zumindest einen Punkt

Immerhin einen Punkt rettete Real der erst 18 Jahre alte Alvaro Rodriguez, er traf in der 85. Minute ebenfalls per Kopf zum Ausgleich. Für ihn war es erst der zweite Einsatz überhaupt in La Liga, und dann direkt ein Tor im Derby.

In der Tabelle konnte Real damit nur einen Punkt aufholen auf den klaren Spitzenreiter FC Barcelona. Die Katalanen sind noch sieben Zähler voraus und können an diesem Sonntag (26.02.2023) gegen UD Almeria den Vorsprung weiter ausbauen.

Atlético hat 42 Punkte und steht auf Champions-League-Platz vier.