FIFA WM 2022 WM-Auftakt für Choupo-Moting - Kamerun mit breiter Brust Stand: 23.11.2022 21:07 Uhr

Kamerun geht mit hohen Zielen in die WM 2022 in Katar. Angeführt von FC-Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting wollen die "unbezähmbaren Löwen" mindestens ins Halbfinale.

Von Johann Schicklinski

Dass Kamerun bei der WM 2022 dabei ist, grenzt fast schon an ein Wunder. In den Playoffs um die Teilnahme in Katar war nämlich schon fast alles vorbei. Die "unbezähmbaren Löwen" hatten das Hinspiel gegen Algerien vor heimischem Publikum mit 0:1 verloren.

Im Rückspiel sorgte Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting dafür, dass es in die Verlängerung ging. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zerstörte Ahmed Touba scheinbar alle Träume Kameruns und brachte das Stadion im algerischen Blida mit dem Ausgleichstreffer zum Ausrasten.

Es rannten schon Fans aufs Spielfeld und feierten die vermeintliche WM-Qualifikation Algeriens - doch die Partie ging noch weiter.

Ekambi lässt das Stadion verstummen

Und Kamerun erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit, mit der letzten Aktion des Spiels, dann doch noch das goldene Tor. Nach einem Freistoß und anschließender Kopfballverlängerung traf Karl Toko Ekambi per Direktabnahme zum entscheidenden 2:1 (in Afrika gilt noch die Auswärtstorregel) und brachte das "Stade Mustapha Tchaker" zum verstummen.

Achte WM-Teilnahme - afrikanischer Rekordhalter

Damit lösten die Kameruner zum insgesamt achten Mal das WM-Ticket. Sie sind damit afrikanischer Rekordhalter. Und das spürt man: Choupo-Moting und Co. sind mit breiter Brust nach Katar gekommen - und das artikulieren sie auch offensiv.

Kameruns Trainer Song peilt das Halbfinale an

Trainer Rigobert Song, früher in der Bundesliga für den 1. FC Köln aktiv, will " mindestens das Halbfinale erreichen ". Song, für dessen Anstellung sich nach dem Aus beim Afrika-Cup auf heimischem Boden Anfang des Jahres sogar Staatspräsident Paul Biya stark gemacht hatte, geht selbstbewusst ins Turnier: " Wir sind entschlossen zu zeigen, dass die achte Teilnahme für eine WM-Endrunde kein Zufall war ."

Verbandspräsident und Rekordtorschütze Samuel Eto'o ging sogar noch weiter als Song und kündigte an, " erst am Abend des WM-Finals " mit der kamerunischen Mannschaft Katar zu verlassen.

Choupo-Moting als Hoffnungsträger

Angeführt wird Kamerun bei der WM von Choupo-Moting, der in der Bundesliga für den FC Bayern seit Wochen und Monaten beweist, dass er in absoluter Topform ist. Seit dem Abgang von Robert Lewandoski zum FC Barcelona im Sommer und einer leichten Krise des deutschen Rekordmeisters zu Beginn der Saison steht Choupo-Moting konstant in der Anfangsformation des FC Bayern - und überzeugt dort als Mittelstürmer.

Elf Tore in zehn Pflichtspielen erzielte der gebürtige Hamburger vor der Abreise nach Katar - das macht ihn auch in Kamerun zum großen Hoffnungsträger. Der 33-Jährige will die Afrikaner in die K.o.-Runde schießen - geht aber mit einer realistischeren Zielsetzung als sein Trainer und sein Verbandsboss ins Turnier.

Choupo-Motings will zunächst einmal die Vorrunde überstehen. " Wir müssen Schritt für Schritt gehen. Aber natürlich wollen wir weiterkommen ", sagte der Angreifer einen Tag vor der ersten WM-Partie Kameruns gegen die Schweiz (Donnerstag, 24.11.2022, ab 11.00 Uhr im Audiostream und im Liveticker auf sportschau.de).

Kameruns WM-Enttäuschungen

Seit 2010 spielt Choupo-Moting für Kamerun, nie war sein Stellenwert im Heimatland seines Vaters so groß wie heute. Die hohen Erwartungen können allerdings auch zur Last werden - für ihn selbst und fürs Team. Die Erinnerung an die letzten WM-Auftritte der Kameruner, die eher unglücklich waren, ist noch frisch. In Russland 2018 waren die Afrikaner nicht qualifiziert, davor ohne Punkte Gruppenletzter in Brasilien 2014, ebenso 2010 in Südafrika.

Stark besetzte Gruppe G

Umso wichtiger ist in Katar das Auftaktmatch gegen die Eidgenossen, bei denen insgesamt sieben Spieler aus der Bundesliga im Kader stehen. In den weiteren Partien der Gruppe G warten Rekordweltmeister Brasilien und Serbien.

Choupo-Motings Quote: 19 Tore in 69 Spielen

" Es ist eine schwierige Gruppe. Aber wir glauben an uns, denn wir haben die Qualitäten ", sagte Choupo-Moting, der in der U21 noch für Deutschland aufgelaufen war. In Sachen A-Team entschied er sich dann kurz vor der WM in Südafrika 2010 für Kamerun. Bis heute hat er in 69 Spielen 19 Mal getroffen.

Für Choupo-Moting ist Katar die dritte WM. 2010 und 2014 war er bei fünf Einsätzen torlos geblieben, auch ein Assist war ihm nicht gelungen. Doch damals spielte er für Klubs wie den 1. FC Nürnberg (2010) oder Mainz 05 (2014). Heute ist er ein anderer Spieler. Was ihn immer ausgezeichnet hat: Choupo-Moting hat sich weiterentwickelt, von Station zu Station. Er wurde immer besser.

Von Paris St.Germain zu den Bayern

In den letzten Jahren hat seine Karriere richtig Fahrt aufgenommen. Über Stoke City landete er 2018 bei Paris St. Germain. Mit dem französischen Topklub hatte Choupo-Moting 2020 das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern (0:1) erreicht.

Anschließend verpflichtete der deutsche Rekordmeister Choupo-Moting. Zwei Jahre lang dort war der Angreifer das Back-up für Lewandowski und war da, wenn er gebraucht wurde. Er funktionierte quasi immer. Nun ist der polnische Stürmer weg - und Choupo-Moting ist wichtig wie nie.

"Ich weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann"