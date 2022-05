Madrid weiß, was zu tun ist

Denn Welterfolge schafft man wohl nur durch die Kombination aus gutem Draht zu seiner Mannschaft und kaum zu übertreffenden Fachkenntnissen. In der Umsetzung liegen die großen Unterschiede zwischen Ancelotti und Klopp.

Jubel bei Toni Kroos und Luka Modric

"Don Carlo" will, dass seine Mannschaft ein Spiel kontrolliert. In Toni Kroos und Luka Modric diktieren zwei Mittelfeldspieler schon seit vielen Jahren das Zentrum des Spielfelds. Und gelingt es den "Passmaschinen" nicht, ihren Gegner zu dominieren, setzen die kämpferische Kraft und die Qualität, in entscheidenden Situationen die richtigen Dinge zu machen, ein.

Denn so holprig wie in dieser Saison war der Weg ins Finale für den Rekord-Champion wohl noch nie. In der Gruppenphase drohte nach der Blamage gegen Sheriff Tiraspol im Bernabeu (1:2) das Aus, im Achtelfinale gegen Paris St. Germain fehlte auch nicht viel zum vorzeitigen Champions-League-Ende.

Gegen Chelsea am Rande des Ausscheidens

Chelsea hatte Madrid am Rande des Ausscheidens, gegen Manchester City brauchte es Last-Minute-Tore. Irgendwie hieß der Sieger am Ende jedes Mal aber doch Real Madrid.