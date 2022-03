Sporting verteidigt kompakt

Früh in der Partie war zu erkennen, dass es für die Gäste aus Portugal vor allem darum ging, das Gesicht zu wahren und zu zeigen, dass man nicht ohne Grund im Achtelfinale der Königsklasse stand. Sporting stand tief, verteidigte diszipliniert und stellte den Citizens größtenteils mögliche Lücken zu. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gündogan und Co. spielten dabei geduldig und gingen so gut wie nie mal ein größeres Risiko ein. Warum auch?

Die erste richtig gute Chance hatte der Tabellenführer der Premier League dementsprechend dann auch erst in der 38. Minute. Nach gutem Zuspiel von Phil Foden scheiterte Raheem Sterling links im Strafraum aber mit seinem Lupfer an Sporting-Torhüter Antonio Adán.

Gabriel Jesus steht knapp im Abseits

Direkt nach Wiederanpfiff traf Gabriel Jesus zur vermeintlichen Führung für den Favoriten, stand kurz vor seinem Schuss aus spitzem Winkel ins kurze Eck aber knapp im Abseits. Das Tor wurde nach Eingriff des Videoschiedsrichters dementsprechend auch nicht gegeben.

Ansonsten bot sich ein ähnliches Bild wie in Durchgang eins. Die Gastgeber hatten die Spielkontrolle, aber kaum zwingende Chancen und Sporting selbst kam nur selten überhaupt mal zu einer Abschlussgelegenheit. Ein Fernschuss von Matheus Reis strich ein gutes Stück über das Tor der Citizens (74.). In dem stand in der Schlussphase auch nicht mehr Ederson, sondern Scott Carson, dem Guardiola noch ein bisschen Spielpraxis verschaffte.

Carson rettet gegen Paulinho

Carson hatte wenige Minuten später dann auch die Chance, sich auszuzeichnen. Mit gutem Stellungsspiel verhinderte der Keeper den Rückstand bei der besten Gelegenheit der Gäste und parierte stark gegen den vor ihm auftauchenden Paulinho (79.). Weil Sporting bis zum Ende wacker dagegen hielt, verdiente es sich letztendlich den Achtungserfolg, den die Citizens natürlich auch mit dem sicheren Weiterkommen im Hinterkopf verschmerzen konnten.

Quelle: red