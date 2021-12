Bundesliga im Europapokal - die Mitte ist das Maß

Eines von zwölf Spielen haben die beiden deutschen Klubs in der Gruppenphase der Europa League verloren. Bayer Leverkusen unterlag am letzten Spieltag mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft bei Ferencváros Budapest.

Der Gruppensieg und die damit verbundene direkte Qualifikation für das Achtelfinale hatten schon vorher festgestanden. Auch Eintracht Frankfurt mied den Umweg über die Playoffs gegen einen Gruppendritten aus der Champions League.

Das dürfte auch die Spielplaner von der Deutschen Fußball-Liga gefreut haben. Hätten Leverkusen und Frankfurt in die Playoffs gemusst und Union Berlin noch den zweiten Platz in der Europa Conference League erreicht, wären planmäßig fünf Mannschaften aus der Bundesliga am 17. und 24. Februar im Einsatz gewesen. Das sind jeweils Donnerstage, die Zeit bis zum nächsten Bundesligaspieltag ist knapp, und direkte Duelle, die als Sonntagsspiel das Problem lösen würden, stehen an den beiden betreffenden Spieltagen auch nicht an.

So könnte sich das Problem auf einen späteren Zeitraum verschieben, denn mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind zwei Klubs in den Playoffs vertreten. Beide kamen aus der Champions League. Die Leipziger erreichten somit ihr Minimalziel, denn angesichts der Konkurrenz mit Manchester City und Paris Saint-Germain war ein Ausscheiden keine große Überraschung.