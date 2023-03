Rainbow Six: Siege Wylde beendet Gruppen der europäischen R6-Liga ungeschlagen Stand: 22.03.2023 14:28 Uhr

Wylde steht nach einem weiteren Sieg im Halbfinale der zweiten Phase der europäischen Rainbow-Six-Liga. Das Team aus Deutschland gewann auch sein viertes Spiel in Gruppe B gegen Wolves Esports mit 7:3.

Damit braucht die Mannschaft von Miteigentümer Usain Bolt nur noch einen Sieg, um sich für das erste Blast-R6-Major des Jahres in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zu qualifizieren.

Wylde steht nach insgesamt vier Siegen gegen KOI, Team Secret, MNM Gaming und Wolves Esports mit zwölf Punkten ungeschlagen an der Spitze von Gruppe B der neu strukturierten Liga. Auf Platz zwei folgt MNM Gaming, das mit sechs Punkten aus drei Spielen für das Viertelfinale der zweiten Phase qualifiziert ist und somit ebenfalls gute Chancen auf das Major haben.

Gruppe A ist deutlich umkämpfter und wird angeführt von Virtus.pro und dem Six-Invitational-Sieger G2 Esports. Beide sieben Punkte nach drei Spielen. Auf Platz drei liegt Heroic mit sechs Punkten nach vier Spielen. Welche vier Teams neben Wylde und MNM Gaming in der zweiten Phase der europäischen Liga um eine Teilnahme am Major spielen werden, entscheidet sich am Montag.