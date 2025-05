Größeres Teilnehmerfeld FIFA beschließt Frauen-WM ab 2031 mit 48 Teams Stand: 09.05.2025 19:56 Uhr

Es deutete sich bereits an, nun hat es die FIFA bestätigt. Die Fußball-WM der Frauen 2031 und 2035 werden auf 48 Teams ausgeweitet.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte schon im April beim UEFA-Kongress in Belgrad ein größeres Turnier in Aussicht gestellt. Dieses wurde nun vom FIFA-Council beschlossen.

Nun sagte er: "Es geht nicht nur darum, 16 weitere Mannschaften bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft zu haben, sondern auch darum, die nächsten Schritte im Hinblick auf den Frauenfußball im Allgemeinen zu unternehmen , Wir möchten sicherstellen, dass mehr FIFA-Mitgliedsverbände von dem Turnier profitieren und ihre Frauenfußballstrukturen ganzheitlich weiterentwickeln können."

Erst zur Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland war die Zahl der Teams bei der Endrunde von 24 auf 32 erhöht worden. Das Format weckte die Sorge, dass zu große Unterschiede zwischen den Teams sichtbar werden könnten. Doch diese Bedenken bestätigten sich nicht, das Turnier wurde in sportlicher Hinsicht weitgehend positiv bewertet.

USA und Großbritannien haben sich beworben

In Belgrad hatte Infantino zudem erklärt, "dass wir für 2031 und für 2035 jeweils ein gültiges Angebot erhalten haben" . 2031 würden sich die USA bewerben, möglicherweise noch mit anderen Ländern aus Nordamerika. "Die Bewerbung für 2035 kommt aus Europa ", sagte Infantino, es sind England, Wales, Schottland und Nordirland.

Infantino betonte den Begriff "gültiges Angebot" , was auf Fehler anderer Bewerber schließen lässt. Spanien hatte in Kombination mit Portugal und Marokko ebenfalls eine Bewerbung in Betracht gezogen. Länder aus Afrika hatten außerdem die Chance, sich zu bewerben. Infantino sagte: "Der Weg ist also bereitet für große Turniere in großartigen Ländern."

WM der Frauen Jahr Teams Land 1991 12 China 1995 12 Schweden 1999 16 USA 2003 16 USA 2007 16 China 2011 16 Deutschland 2015 24 Kanada 2019 24 Frankreich 2023 32 Australien und Neuseeland 2027 32 Brasilien 2031 48 USA* 2035 48 Großbritannien*

*noch nicht bestätigt

Offizielle Entscheidung fällt im Frühjahr 2026

Für 2031 sollten sich nur Länder aus Nord- und Mittelamerika sowie Afrika bewerben können. 2035 sollten nur Länder aus Europa und Afrika infrage kommen.

Die Einschränkung auf bestimmte Kontinente soll mit Blick auf die Gastgeberländer zuvor eine Art Gerechtigkeit herstellen. Der DFB bewarb sich vergeblich gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien um die Frauen-WM 2027, das Turnier wurde nach Brasilien vergeben. Der DFB bemüht sich nun um die EM 2029, hat aber auch dort starke Konkurrenz: Dänemark und Schweden in einer gemeinsamen Bewerbung sowie Portugal, Polen und Italien wollen das Turnier ebenfalls.

FIFA-Präsident Gianni Infantino verkündet den Sieger bei der Bewerbung um die WM 2027: Brasilien

Doppelvergabe wieder gelebte Praxis in der FIFA

Am Prinzip der Doppelvergabe gab es bei der Vergabe der WM 2030 und der WM 2034 der Männer im Dezember 2024 viel Kritik: beispielsweise von Menschenrechtsorganisationen, Sportrechtsexperten und auch ganz offiziell im FIFA-Kongress vom norwegischen Verband. Doppelvergaben waren seit dem Skandal um die Zuteilung der beiden Männerturniere 2018 und 2022 nach Russland und Katar als Teil von mehreren Reformen eigentlich in den FIFA-Statuten abgeschafft worden - um Absprachen, Deals und Korruption zu verhindern.

Nun ist die Doppelvergabe wieder gelebte Praxis in der FIFA. Eine entsprechende Statutenänderung war vom FIFA-Rat 2024 einstimmig auf den Weg gebracht worden, also auch mit Zustimmung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der Mitglied im FIFA-Rat ist. Am 3. April steht Neuendorf beim UEFA-Kongress in Belgrad zur Wiederwahl für vier weitere Jahre im FIFA-Rat. Der Posten wird derzeit mit 250.000 US-Dollar pro Jahr bezahlt.