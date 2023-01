Frankreich Lloris beendet Nationalmannschafts-Karriere Stand: 09.01.2023 20:51 Uhr

Torwart Hugo Lloris zieht sich aus der französischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Kapitän gab in einem Interview mit der "L'Équipe" seinen Rücktritt bekannt.

Rekordspieler Hugo Lloris hat seinen Rücktritt aus der französischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Das sagte der 36 Jahre alte Torhüter und Kapitän in einem Interview mit der "L'Équipe". Lloris war im WM-Viertelfinale gegen England mit seinem 143. Länderspiel am früheren Weltmeister Lilian Thuram vorbeigezogen. Insgesamt trug er 145 Mal das Trikot der Équipe Tricolore. Bei seinem englischen Klub Tottenham Hotspur hat Lloris noch einen Vertrag bis 2024.

"Es ist nicht leicht, das anzukündigen. Aber nach 14 Jahren, in denen ich dieses Trikot verteidigt habe, das ich mit großer Freude, mit Stolz, Pflicht und Verantwortungsbewusstsein getragen habe, glaube ich, dass ich am Ende angekommen bin" , sagte Lloris und ergänzte: "Ich ziehe es vor, an der Spitze abzutreten, nachdem ich Frankreich zu einem Weltmeisterschaftsfinale verholfen habe."

Damit folgt Lloris auf Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema, der im Dezember einen Tag nach dem WM-Endspiel seinen Rücktritt erklärt hatte. Der auslaufende Vertrag von Nationaltrainer Didier Deschamps wurde erst am Samstag bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verlängert.

Deschamps lobte Lloris in höchsten Tönen. "Ein großer Diener der französischen Mannschaft verlässt uns, und ich möchte seiner außergewöhnlichen Karriere Tribut zollen" , sagte er: "Abgesehen von all den Rekorden, die er dank seines Talents und seiner Professionalität aufstellen konnte, abgesehen von der wesentlichen Rolle, die er bei unseren größten Siegen gespielt hat, ist Hugo eine bemerkenswerte Person auf menschlicher Ebene."

Weltmeister, Vize-Weltmeister und Vize-Europameister

Lloris hatte sein Debüt im Trikot der Equipe Tricolore 2008 gefeiert. 2018 holte er mit Frankreich den WM-Titel, bei der Heim-EM 2016 hatte er den Triumph im Finale gegen Portugal verpasst. Im WM-Finale 2022 unterlag er mit Frankreich gegen Argentinien im Elfmeterschießen.

Mit 20 Einsätzen ist Lloris WM-Rekordtorhüter. "Ich denke, dass die Mannschaft dahinter bereit ist, weiterzumachen" , sagte Lloris und nannte insbesondere den Namen seines designierten Nachfolgers Mike Maignan. "Ich habe das Gefühl, dass ich alles gegeben habe, dass ich noch meinen Teil zum Abenteuer beigetragen habe. Aber ich möchte nicht auf den Moment warten, in dem ich anfange, etwas weniger zu tun" , so Lloris.