Overwatch Erstmals Contenders-Teams bei Saison-Turnier der OWL Stand: 21.04.2023 12:14 Uhr

In der Region Ost der Overwatch League werden dieses Jahr zwölf Teams aus der Nachwuchs-Liga Contenders am Turnier Spring Stage Opens teilnehmen. Das gab die OWL bekannt. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Liga, dass Teams ohne Franchise-Slot bei einem Saison-Turnier spielen.

Die zwölf Teams haben sich über die Overwatch Contenders Spring Series qualifiziert. Dazu gehören sechs Mannschaften aus Südkorea, fünf aus der Pazifikregion und eine aus Australien. Die Höchstplatzierten spielen in der K.o.-Runde gegen die OWL-Teams der Region Ost um einen Platz bei Midseason Madness.

Gleichzeitig hat die Overwatch League auf Twitter angekündigt, dass Chengdu Hunters, eines der sieben Franchise-Teams der Region Ost, vorerst nicht in der kommenden Saison spielen wird. Man denke über die künftige Ausrichtung der Mannschaft nach, so die Begründung der Liga. Die übrigen Teams sollen demnach gegen sechs qualifizierte Contenders-Mannschaften in der K.o.-Runde des Frühlingsturniers antreten.