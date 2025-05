Finalturnier der Nations League Nagelsmann beruft Bischof und ter Stegen Stand: 22.05.2025 12:14 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Tom Bischof erstmals in den Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft berufen. Marc-André ter Stegen kehrt für die beiden Spiele in der Nations League zurück.

Der Torwart des FC Barcelona war im September 2024 zuletzt zum Einsatz gekommen, bevor er sich einen Riss der Patellasehne zuzog. "Wir haben schon oft betont, dass er unsere Nummer 1 ist", sagt Nagelsmann.

Zwischenzeitlich länger verletzt oder krank waren auch Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Aleksandar Pavlović und Florian Wirtz, die ebenfalls auf der am Donnerstagvormittag veröffentlichten Liste des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stehen.

Nagelsmann über Woltemande: "Momentum auf seiner Seite"

Wie erwartet steht erstmals auch Nick Woltemade vom VfB Stuttgart in dem 26 Spieler großen Aufgebot. "Nick ist ein sehr guter Stürmer, der das Momentum gerade total auf seiner Seite hat und außergewöhnliche Fähigkeiten mitbringt. Er war schon letztes Mal nah dran" , sagt Nagelsmann über den Angreifer der Stuttgarter, der im Anschluss an die Nations League auch die U21-EM spielen wird.

Mit Waldemar Anton und Felix Nmecha sind zwei Profis von Borussia Dortmund wieder dabei, die länger schon nicht mehr im Kader gestanden hatten. Auch Robin Gosens, der zuletzt in der Serie A mit AC Florenz überzeugt hatte, hat Nagelsmann zurückgeholt.

Bischof wegen Klub-WM bei Nagelsmann und nicht bei der U21

Neu bei der A-Nationalmannschaft ist Tom Bischoff. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zur neuen Saison von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern München. Mit dem Rekordmeister wird er an der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli in den USA) teilnehmen.

Vorgesehen war Bischof beim DFB in diesem Sommer eigentlich für die U21-EM, sagt Nagelsmann. Doch die Bayern hätten ihn für das Turnier nicht freigegeben - es findet teilweise parallel zur Klub-WM statt. Möglich macht dies eine Änderung der FIFA-Regularien: Während der Klub-WM müssen die Vereine ihre Nationalspieler nicht zwingend abstellen.

Deshalb nutze er nun die Chance, um Bischof im Kreis der A-Nationalmannschaft zu beobachten. "Er hat es sich verdient", sagt Nagelsmann, wenngleich er "vielleicht einen Step übersprungen" habe. Gemeint war die U21, für die Bischof noch nicht zum Einsatz kam. Zuletzt hat er für Deutschlands U20 gespielt. Dass er nun im Kader der DFB-Auswahl steht, hat auch damit zu tun, dass Jamal Musiala (Aufbautraining nach Muskelbündelriss im Oberschenkel) noch im Kader fehlt.

Nicht dabei sind auch Antonio Rüdiger (Aufbautraining nach Knie-OP) und Kai Havertz, der zuletzt nach knapp drei Monaten Verletzungspause infolge einer Oberschenkelverletzung sein Comeback beim FC Arsenal gegeben hat.

Nagelsmann: "Zu großes Risiko"

Er habe sich mit Musiala, Rüdiger und Havertz ausgetauscht, sagt Nagelsmann. Sie alle hätten ihm versichert, dass sie das Finalturnier gerne gespielt hätten. "Natürlich hätten wir sie gerne dabei" , sagt Nagelsmann. Es ging dem Bundestrainer um die Frage, ob und wie schnell die drei Spieler voll einsatzfähig geworden wären. "Das ist ein zu großes Risiko" , sagt Nagelsmann. "Wir haben nichts davon, wenn die Spieler dann drei Monate ausfallen und die WM-Qualifikation nicht spielen können."

Aus Verletzungsgründen muss der Bundestrainer im Vergleich zu den Viertelfinalspielen gegen Italien auch auf Nico Schlotterbeck und Tim Kleindienst verzichten. Sie fallen mit Meniskus-Verletzungen noch lange aus. Außerdem fehlen im Kader im Vergleich zu der Abstellungsperiode im März Jonathan Burkardt, Stefan Ortega und Jamie Leweling.

Deutschland im Halbfinale gegen Portugal

Deutschland trifft am 4. Juni in München im Halbfinale der Nations League auf Portugal. Sollte das Spiel gewonnen werden, wird Spanien oder Italien am 8. Juni in München der Finalgegner sein. Ansonsten geht es gegen den Verlierer der zweiten Halbfinalpartie am 8. Juni in Stuttgart um den dritten Platz.

Zur Vorbereitung auf die Spiele trifft sich die Nationalmannschaft am 30. Mai in Herzogenaurach.

Das Aufgebot des DFB Name Verein Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim Alexander Nübel VfB Stuttgart Marc-André ter Stegen FC Barcelona Abwehr Robert Andrich Bayer Leverkusen Waldemar Anton Borussia Dortmund Yann Aurel Bisseck Inter Mailand Joshua Kimmich FC Bayern München Robin Koch Eintracht Frankfurt Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart David Raum RB Leipzig Jonathan Tah Bayer Leverkusen Mittelfeld Karim Adeyemi Borussia Dortmund Nadiem Amiri 1. FSV Mainz 05 Serge Gnabry FC Bayern München Leon Goretzka FC Bayern München Robin Gosens AC Florenz Pascal Groß Borussia Dortmund Felix Nmecha Borussia Dortmund Aleksandar Pavlović FC Bayern München Leroy Sané FC Bayern München Angelo Stiller VfB Stuttgart Florian Wirtz Bayer Leverkusen Angriff Niclas Füllkrug West Ham United Deniz Undav VfB Stuttgart Nick Woltemade VfB Stuttgart