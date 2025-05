10. Auflage Finaltag der Amateure - Deutsche Meister und sieben Sechstligisten Stand: 21.05.2025 12:00 Uhr

Mit Rot-Weiss Essen steht ein Deutscher Meister in den Endspielen beim Finaltag der Amateure. Aber es sind auch sieben Sechstligisten dabei - eine kurze Reise von Limbach über Pastow und Auggen.

Das Saarland ist das mit Abstand kleinste Flächenbundesland in Deutschland. Schleswig-Holstein, das einen Rang vor dem Saarland rangiert, ist etwa sechsmal größer. Aber wenn es um Fußball geht, dann blicken sie aus dem Norden neidisch in den Südwesten.

Holstein Kiel, der bislang einzige Bundesligist aus Schleswig-Holstein, stieg nach einem Jahr wieder ab. Das Saarland hat den 1. FC Saarbrücken, der 1963 dabei war, als die Bundesliga gegründet wurde. Vier weitere Spielzeiten verbrachte er danach mit Unterbrechungen noch in der höchsten Klasse.

FC 08 Homburg ohne Flutlicht und mit Kondomwerbung in der Bundesliga

Auf drei Spielzeiten kommt die Borussia aus Neunkirchen, deren Ellenfeldstadion ein Muss für jeden Groundhopper ist. Der FC 08 Homburg war Mitte und Ende der Achtzigerjahre für drei Spielzeiten in der Bundesliga. Er machte auf sich aufmerksam, weil im Winter schon um 14.15 Uhr Anstoß war, denn das Stadion hatte kein Flutlicht. Schlagzeilen schrieb der Klub, weil er auf dem Trikot Werbung für Kondome machte.

Mit der SV Elversberg schickt sich nun ein weiterer Verein aus dem Saarland an, in die Bundesliga aufzusteigen. Am Donnerstag steht das Hinspiel der Relegation beim 1. FC Heidenheim an, am Montag empfängt der Tabellendritte der 2. Bundesliga den Erstligisten, den er verdrängen will.

Eingebettet in diese Partien steigt am Samstag zum zehnten Mal live und in voller Länge in der Sportschau der Finaltag der Amateure. Es sind Mannschaften dabei, die deutsche Meisterschaften gewannen (Rot-Weiss Essen in der Bundesrepublik, BFC Dynamo in der DDR) und schon in Endspielen um den DFB-Pokal oder dem Europapokal vertreten waren (Alemannia Aachen).

FC Palatia Limbach

Mehrere der Klubs, die nun über den Gewinn des Landespokals in die erste Hauptrunde einziehen wollen, haben schon in der höchsten Liga gespielt. Besagter FC 08 Homburg ist einer davon, und er trifft auf einen der Klubs, die sich sofort nach Amateurfußball anhören, denn sie sind bundesweit unbekannt.

Sieben Mannschaften aus der sechsten Liga, die meistens in der Landesverbandsstruktur der Verbandsliga entspricht, sind in den 20 Endspielen vertreten. Einer von ihnen ist der FC Palatia Limbach, der Borussia Neunkirchen im Ellenfeldstadion mit 6:2 nach Verlängerung im Halbfinale ausschaltete und nun gegen die zwei Klassen höher angesiedelten Homburger vom ganz großen Triumph träumt.

Kurzinfo Limbach Einwohner Gemeinde nächste größere Stadt ca. 4.000 Kirkel, Saarpfalz-Kreis Homburg

FC An der Fahner Höhe

Der FC An der Fahner Höhe müsste nicht mehr in der sechsten Liga spielen. Er wurde in der vergangenen Saison Meister, verzichtete aber auf den Aufstieg, weil er die wirtschaftlichen Risiken sah, die eine Saison in der Oberliga mit sich bringt.

Auch in der aktuellen Spielzeit hat der Verein aus Dachwig im Landkreis Gotha noch Chancen, Meister zu werden. Aber er würde erneut auf das Recht des Aufstiegs verzichten.

Im Finale des Thüringen-Pokals, das er vor vier Jahren schon mal erreichte und gegen Carl Zeiss Jena verlor, bekommt es der FC An der Fahner Höhe mit dem ZFC Meuselwitz zu tun, der nicht nur zwei Klassen höher spielt, sondern in der eigenen Arena auch noch Heimrecht genießt.

Kurzinfo Dachwig Einwohner Gemeinde nächste größere Stadt ca. 1.600 Landkreis Gotha Erfurt

SV Pastow

Auf neutralem Platz in Waren an der Müritz wird Verbandsligist SV Pastow auf den FC Hansa Rostock treffen. Somit liegen drei Klassen zwischen dem haushohen Favoriten, der in der 3. Liga einige Wochen lang nah den Aufstiegplätzen war und dem Klub aus dem kleinen Dorf bei Rostock, der die bevorstehende Partie als größtes Spiel der Vereinsgeschichte bezeichnet.

Das gilt auch deshalb, weil etliche Spieler des SV Pastow in der Jugend bei Hansa gespielt haben und immer noch Fan des Traditionsvereins sind.

Kurzinfo Pastow Einwohner Gemeinde nächste größere Stadt 300 Broderstorf Rostock

FC Auggen

Mehr als 900 Kilometer Strecke mit dem Auto liegen zwischen Pastow und Auggen im äußersten Südwestzipfel Deutschlands nahe Freiburg. Die Anreise zum Finale ist daher kurz, denn es wird im Dreisamstadion ausgetragen, in dem die Männer des SC Freiburg viele Jahre spielten, heute sind es die Frauen.

Gegner des FC Auggen ist der Regionalligist Bahlinger SC.

Kurzinfo Auggen Einwohner Gemeinde nächste größere Stadt Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Freiburg

Kurzinfo Kaltenkirchen Einwohner Gemeinde nächste größere Stadt ca. 23.000 Kreis Segeberg Hamburg

Die Kaltenkirchener TS wird die sechste Liga verlassen, denn sie steht schon als Aufsteiger in der Landesliga Holstein fest. Der Schleswig-Holsteinische Verband hat die Ligen anders strukturiert, die Landesliga ist im nördlichsten Bundesland höher als die Verbandsliga angesiedelt.

Ins Halbfinale gegen den Regionalligisten Weiche 08 Flensburg war die Turnerschaft laut ihres Trainers mit dem Ziel angetreten, nicht zu hoch zu verlieren. Der Klub aus Kaltenkirchen, das nördlich von Hamburg an der A7 liegt, gewann im Elfmeterschießen.

Zum Finale muss die TS nach Osten an die Lohmühle reisen, denn der Regionalligist VfB Lübeck hat im Endspiel Heimrecht.

1. FC Lok Stendal

Das macht es auch dem 1. FC Lok Stendal schwieriger, denn er tritt im Stadion des Halleschen FC gegen den Viertligisten an, der im Endspurt der Saison dem letztlichen Meister Lok Leipzig doch noch mal nahe kam.

Im Aufstiegskampf stecken auch die Stendaler, und da mussten sie am vergangenen Wochenende einen herben Rückschlag einstecken, denn gegen den Abstiegskandidaten SV 1890 Westerhausen gab es zu Hause nur ein 0:0. Lok führt zwar die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an, hat aber nur noch drei Spiele, der Konkurrent SSC Weißenfels noch vier.

Kurzinfo Stendal Einwohner Gemeinde nächste größere Stadt ca. 38.000 Kreis Stendal Magdeburg

GU-Türkischer SV Pforzheim

"GU" ist eine Abkürzung, die im Fußball selten anzutreffen ist. Beim Verbandsligisten aus der Großstadt zwischen Karlsruhe und Stuttgart rührt sie aus einer Fusion her. Im Jahr 2010 schlossen sich der SV Germania Union Pforzheim und Türkischer SV Pforzheim zum GU-Türkischer SV Pforzheim zusammen.

In den vergangenen Jahren ging es sportlich in höhere Gefilde. Der Aufstieg in die Landesliga gelang 2022, im Jahr 2024 ging es dann hoch in die Verbandsliga. Der Einzug ins Finale des Landespokals stellt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte dar.

Gegner im Endspiel ist ein Klub, der zwei Abstiege hinter sich hat. Die SV Sandhausen rauschte aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga durch.

Kurzinfo Pforzheim Einwohner Gemeinde nächste größere Stadt ca. 135.000 kreisfreie Stadt Karlsruhe

Die Spiele um 12.30 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Berlin Eintracht Mahlsdorf (5.) - BFC Dynamo (4.) Berlin, Mommsenstadion ja Hamburg Eintracht Norderstedt (4.) - USC Paloma (5.) Hamburg, Stadion Hoheluft ja Niedersachsen VfL Osnabrück (3.) - Blau-Weiß Lohne (4.) Osnabrück, Stadion an der Bremer Brücke ja Rheinland FC Rot-Weiss Koblenz (5.) - FV Engers (5.) Koblenz, Stadion Oberwerth nein Südwest FK Pirmasens (5.) - TSV Schott Mainz (5.) Weingarten, Stadion Weingarten nein Thüringen FC An der Fahner Höhe (6.)- ZFC Meuselwitz (4.) Meuselwitz, Arena ja

Die Spiele um 14.30 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Baden GU-Türk. SV Pforzheim (6.) - SV Sandhausen (3.) Eppingen, Arena nein Brandenburg VfB Krieschow (5.) - RSV Eintracht Stahnsdorf (5.) Neuruppin, Volksparkstadion ja Mecklenburg-Vorpommern SV Pastow (6.) - Hansa Rostock (3.) Waren an der Müritz: Müritzstadion ja Sachsen-Anhalt 1. FC Lok Stendal (6.) - Hallescher FC (4.) Halle, Chemie-Stadion ja Schleswig-Holstein VfB Lübeck (4.) - Kaltenkirchener TS (6.) Lübeck, Stadion Lohmühle ja Südbaden Bahlinger SC (4.) - FC Auggen (6.) Freiburg, Dreisamstadion nein Württemberg TSG Balingen (5.) - SG Sonnenhof Großaspach (5.) Stuttgart, Stadion auf der Waldau nein

Die Spiele um 16.30 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Mittelrhein Alemannia Aachen (3.) - FC Viktoria Köln (3.) Köln, Sportpark Höhenberg ja Niederrhein MSV Duisburg (4.) - Rot-Weiss Essen (3.) Duisburg, Wedaustadion ja Sachsen 1.FC Lok Leipzig (4.) - FC Erzgebirge Aue (3.) Leipzig, Bruno-Plache-Stadion ja

Die Spiele um 17.30 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Bayern FV Illertissen (4.) - SpVgg Unterhaching (3.) Illertissen, Vöhlinstadion ja Bremen SV Hemelingen (5.) - Bremer SV (4.) Oberneuland, Marko Mock Arena ja Hessen Hessen Kassel (4.) - SV Wehen Wiesbaden (3.) Frankfurt, Stadion am Bornheimer Hang ja Saarland FC 08 Homburg (4.) - FC Palatia Limbach (6.) Saarbrücken, Stadion Ludwigspark ja

Die Zahlen in Klammern geben die Ligazugehörigkeit der Klubs an.