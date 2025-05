Handball | Bundesliga Knieverletzung: Kapitän Simon Ernst fehlt SC DHfK Leipzig monatelang Stand: 21.05.2025 16:25 Uhr

Im Heimspiel gegen den HSV Hamburg am Montag war Simon Ernst nach einem Wurf unglücklich gelandet. Jetzt gibt es die bittere Gewissheit. Der Kapitän des SC DHfK Leipzig hat sich schwer am linken Knie verletzt.

Bittere Diagnose für den SC DHfK Leipzig: Wie der Verein am Mittwoch (21. Mai 2025) mitteilte, hat sich Simon Ernst bei der 25:29-Heimniederlage gegen den HSV Hamburg eine schwere Knieverletzung zugezogen. Das habe eine MRT-Untersuchung am Vortag ergeben. Der Kapitän wird "langfristig fehlen", heißt es in der Mitteilung der Grün-Weißen. Damit dürfte Ernst nicht nur im Endspurt der aktuellen Saison, sondern auch darüber hinaus ausfallen.

Nicht die erste schwere Verletzung für Ernst

Der 31-Jährige musste im Spiel gegen Hamburg in der 45. Minute von der Platte. Kurz zuvor war er nach einem Wurf unglücklich gelandet. Offenbar zog er sich genau bei dieser Aktion die Verletzung zu. Ob es sich dabei um einen Kreuzbandris handelt, teilte der Verein nicht mit. Im Statement ist lediglich die Rede von einer "schweren Verletzung im linken Knie".

SC DHfK-Sportdirektor Bastian Roschek zeigte sich geschockt. "So eine Nachricht trifft einen jedes Mal unvorbereitet und mit aller Härte. [...] Wenn man sieht, was er jeden Tag in sich und die Mannschaft investiert, dann schmerzt das umso mehr.". Es tue ihm unglaublich leid für Ernst, betonte Roschek. Für den Kapitän der Leipziger ist es nicht die erste schwere Verletzung in seiner Profikarriere. Mut dürfte ihm aber machen, dass er bisher immer wieder zurückgekommen ist.

Entwarnung gab es hingegen bei Nationalspieler Luca Witzke, der zuletzt ebenfalls vom Spielfeld musste. Der Spielmacher hat keine Verletzung erlitten.

mru/pm/dpa