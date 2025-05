Fußball | Bundesliga SC Freiburg schlägt erneut zu: Derry Scherhant kommt von Hertha BSC Stand: 21.05.2025 15:35 Uhr

Der SC Freiburg arbeitet bereits fleißig am Kader für die neue Saison. Mit Derry Scherhant kommt die dritte Neuverpflichtung innerhalb von drei Tagen.

Von Laura Heymann

Die letzte Partie der Saison 2024/2025 ist gerade gespielt, da bereitet sich der SC Freiburg schon auf die nächste Spielzeit vor. Seit Beginn der Woche verkünden die Breisgauer täglich eine neue Verpflichtungen. Die aktuellste Meldung: Derry Scherhant von Hertha BSC wechselt nach Freiburg.

Sprungbrett Hertha BSC und U21 -Nationalspieler

Der 22-Jährige wird als Linksaußen die Offensive des Sport-Clubs verstärken. Sein Profi-Debüt gab er 2023. Seitdem stand er in 78 Partien für die Hertha auf dem Platz. In der laufenden Saison kam er insgesamt, in der Liga und im DFB-Pokal, auf 37 Einsätzen, schoss neun Tore selbst und bereitete sieben vor. In seiner Jugend spielte er für den FC Viktoria 1889, Tennis Borussia und den Berliner Sport-Club. Erst 2020 wechselte er in den Nachwuchs der Hertha. Mit 18 Jahren absolvierte Scherhant seine ersten Spiele im Aktivenbereich für Hertha BSC II. Scherhant ist außerdem derzeit Teil der U21-Nationalmannschaft.

Ein Spieler mit "untypischen Weg in den Profifußball"

Freiburgs Sportdirekt Klemens Hartenbach sagte über die Verpflichtung: "Derry ist physisch stark, hat eine gute Schnelligkeit und Zug zum Tor. Dabei zeigt er eine gute Haltung auf dem Platz. Durch seinen etwas untypischen Weg in den Profifußball hat er sich eine guttuende Frische und Unbekümmertheit bewahrt.“

Auch Scherhant selbst äußerte sich zu seiner neuen Aufgabe beim SC. Sein Ziel ist es, "alles reinzuwerfen und so viele Spielminuten als möglich zu sammeln". Er freue sich riesig auf die kommende Saison.

Genauere Angaben zu Vertragsinhalten, wie unter anderem der Laufzeit, wollten die Freiburger nicht machen.

Freiburg bereits sehr aktiv auf dem Transfermarkt

Die Gerüchteküche um mögliche Abgänge beim SC Freiburg brodelt. Besonders bei Offensivmann Ritsu Doan scheint ein Wechsel immer wahrscheinlicher. Mehr als verständlich ist dementsprechend das frühe Handeln der Breisgauer auf dem Transfermarkt.

Schon am Dienstag (20.05.2025) gaben sie die Verpflichtung von Yuito Suzuki bekannt. Der 23-Jährige würde wohl bei einem Abgang von Doan dessen Rolle übernehmen. Der Offensivspieler kommt von Bröndby IF aus Dänemark. Dort absolvierte er seit 2023 insgesamt 69 Pflichtspiele und kam auf 23 Tore sowie 15 Vorlagen. Im letzten Sommer machte er sein Nationalmannschaftsdebüt für Japan.

"Mit seiner Schnelligkeit, seiner Variabilität und seiner guten Technik wird er unser Offensivspiel bereichern", sagte SC-Vorstand Jochen Saier. Suzuki schwärmt von seinem neuen Verein: "Der SC Freiburg genießt einen hervorragenden Ruf und hat eine starke Tradition."

Die Freiburger verpflichten den Japaner Yuito Suzuki für die kommende Saison.

Erste Verpflichtung für die neue Saison

Bereits einen Tag zuvor (19.05.2025) gaben die Freiburger ihren ersten Transfer für kommende Saison bekannt. Auch Cyriaque Irié wird die Offensive unterstützen. Der 19-Jährige kommt von ESTAC Troyes aus der zweiten französischen Liga. Dort spielte er zum ersten Mal im Profibereich und absolvierte 38 Partien, in denen er acht Tore schoss und drei vorbereitete. Aktuell ist er U20-Nationalspieler für Burkina Faso und darf im Juni zum ersten Mal zu dessen A-Nationalmannschaft fahren.

Die Freiburger schätzen besonders seine Variabilität. "Er kann über beide offensiven Seiten kommen, hat aber auch schon als vorderste Spitze gespielt", erklärt Klemens Hartenbach. Irié sieht in dem Wechsel vor allem eine Chance: "Der Schritt nach Freiburg ist super für meine Entwicklung. Der Verein und Trainer Julian Schuster wollen junge Spieler voranbringen."

Nach drei Verpflichtungen in drei Tagen bleibt es spannend, wie rasant die Freiburger Transferoffensive weitergeht.

