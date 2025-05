Tischtennis-WM in Doha Patrick Franziska zieht bei Tischtennis-WM ins Achtelfinale ein Stand: 21.05.2025 17:00 Uhr

Der Saarbrücker Tischtennis-Profi Patrick Franziska hat als einziger deutscher Spieler das Achtelfinale der Tischtennis-Weltmeisterschaften in Katar erreicht. Dabei konnte er ein Match drehen, das schon fast verloren schien.

Gegen den Südkoreaner Cho Daesong hat Patrick Franziska nach einem 0:3-Satzrückstand sein Match in der dritten Rund der WM in Katar gewonnen. Der an Nummer acht gesetzte Bundesliga-Profi des 1. FC Saarbrücken entschied das Spiel am Ende mit 4:3 für sich. Im entscheidenden siebten Durchgang siegte Franziska mit 11:3.

"So ein Spiel habe ich noch nie erlebt", sagte der 32-Jährige. "Bis zum 0:3 war ich überhaupt nicht im Spiel. Dann hat Rossi (Bundestrainer Jörg Roßkopf) gesagt: Wir zählen jetzt bis vier und jeder Satz ist eine Nummer. Das war eine gute Hilfestellung für mich. Jetzt ist hoffentlich alles möglich für mich."

Im Achtelfinale trifft Franziska nun auf den Weltranglistenzwölften Lin Yun-ju aus Taiwan.

Im Doppel und Mixed ausgeschieden

Im Doppel-und Mixed-Wettbewerb ist Franzsika bereits ausgeschieden. Er verlor am Sonntag zusammen mit seinem Partner Dimitrij Ovtcharov gegen Hwan Bae und Aditya Sareen aus Australien klar in drei Sätzen mit 0:3.

Auch im Mixed ist Franziska mit seiner Partnerin Annett Kaufmann war in der ersten Runde Schluss. Die Deutschen verloren mit 1:3 gegen Simon Gauzy und Prithika Pavade aus Frankreich.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten im Radio am 18.05.2025.

