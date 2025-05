Relegation gegen Heidenheim Wird die SV Elversberg der vierte Saar-Club in der Bundesliga-Geschichte? Stand: 20.05.2025 06:21 Uhr

Seit Jahrzehnten gibt es keinen Erstliga-Fußball mehr aus dem Saarland. Drei Saar-Teams konnten in der Vergangenheit Bundesliga-Luft schnuppern. Die SV Elversberg könnte die vierte Mannschaft werden.

Kai Forst

Die SV Elversberg feiert schon jetzt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Als Tabellendritter der 2. Bundesliga spielen die Saarländer in der Relegation gegen Heidenheim um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Es wäre der dritte Aufstieg in nur vier Jahren.

Sollte der SVE dieser Coup gelingen, wäre eine mehr als drei Jahrzehnte andauernde Durststrecke vorüber. Denn 32 Jahre ist es her, dass ein saarländisches Team zuletzt Bundesliga-Luft schnuppern durfte.

FCS und SVE spielen um den Aufstieg Gleich zwei saarländische Vereine kämpfen in der Relegation um den Aufstieg in die 1. und 2. Bundesliga. Die SV Elversberg spielt am Donnerstag und kommenden Montag gegen Heidenheim, während der 1. FC Saarbrücken am Freitag im Ludwigspark und am Dienstag darauf in Braunschweig aufläuft.

1. FC Saarbrücken zuletzt 1993 erstklassig

Damals war es der 1. FC Saarbrücken, der im Fußball-Oberhaus präsent war. Doch die Erinnerungen an die Saison 1992/1993 sind für die FCS-Fans schmerzhaft. Unter Trainer Peter Neururer wurde man nicht nur Tabellenletzter, sondern verlor die letzten neun Spiele der Saison – darunter war eine 0:6-Niederlage gegen Bayern München.

Auch die Teilnahme an der 2. Bundesliga ist für den FCS schon ein Weilchen her. 2005/2006 stiegen die Blau-Schwarzen zuletzt ab und versuchen nun – nach einem zwischenzeitlichen Absturz in die Oberliga – schon seit mehreren Jahren aus der 3. Liga herauszukommen. In der Relegation gegen Braunschweig hat der FCS nun die Chance, wieder zweitklassig zu werden.

Die entscheidende bevorstehende Begegnung gegen Braunschweig dürfte bei dem ein oder anderen FCS-Fan ebenfalls noch lebhafte Erinnerungen hervorrufen. Als der 1. FC Saarbrücken in der Saison 2005/2006 von der 2. Bundesliga abgestiegen ist, war ausgerechnet Braunschweig am 14. Mai 2006 der Gegner im letzten Spiel der damaligen Saison.

Homburg und Neunkirchen mit Bundesliga-Historie

Neben dem FCS war es der FC Homburg, der in der Vergangenheit bereits in der 1. und 2. Bundesliga vertreten war. In der Saison 1989/90 spielten die Grün-Weißen ihre letzte Erstliga-Saison. Als Tabellenletzter stieg der FCH in die 2. Liga ab, wo er sich bis Mitte der 90er Jahre halten konnte.

Und schließlich gibt es noch einen weiteren Traditionsverein aus dem Saarland, der schon einmal in den beiden höchsten Spielklassen vertreten war – die Borussia aus Neunkirchen. Die 60er waren die glorreichen Jahre des Vereins. 1964 stieg das Team erstmals in die Bundesliga auf und wurde in der ersten Saison Zehnter. 1965/66 dann der Abstieg, doch es folgte der direkte Wiederaufstieg.

1968 verabschiedete sich die Borussia schließlich endgültig aus der Bundesliga. Der Verein konnte sich aber noch bis Anfang der 80er Jahre in der 2. Liga halten.

Die SV Elversberg hat es in der anstehenden Relegation gegen Heidenheim also in der Hand, der vierte saarländische Bundesligaverein in der Geschichte zu werden.

Über dieses Thema hat auch der "aktuelle bericht" im SR Fernsehen 20.05.2025 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg und dem 1. FC Saarbrücken

Vorverkauf für Relegationstickets von Elversberg und Saarbrücken startet Gleich zwei saarländische Teams dürfen vom Aufstieg in die nächsthöhere Liga träumen. Die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken spielen diese und nächste Woche jeweils in der Relegation. Ab heute können Fans Tickets für die Spiele kaufen.

SV Elversberg sichert sich den Relegationsplatz auf Schalke Der erste Schritt in Richtung 1. Bundesliga ist gemacht: Die SV Elversberg hat sich den Relegationsplatz mit einem souveränen Sieg gegen den Traditionsclub Schalke geschnappt. Schon am Donnerstag ist sie im Kampf um den Aufstieg gegen Heidenheim gefordert.