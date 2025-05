Kampf um den Aufstieg Vorverkauf für Relegationstickets von Elversberg und Saarbrücken gestartet Stand: 20.05.2025 10:43 Uhr

Gleich zwei saarländische Teams dürfen vom Aufstieg in die nächsthöhere Liga träumen. Die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken spielen diese und nächste Woche jeweils in der Relegation. Seit Montag können Fans Tickets für die Spiele kaufen.

Den Fußballfans im Saarland stehen spannende Tage bevor. Sowohl die SV Elversberg als auch der 1. FC Saarbrücken haben die Chance, in die nächsthöhere Liga aufzusteigen. Um den Einzug tatsächlich zu schaffen, müssen sie noch gegen Heidenheim bzw. Braunschweig punkten.

Den Auftakt macht am Donnerstag die SV Elversberg auswärts gegen Heidenheim. Am Freitag ist dann der FCS im Ludwigspark gegen Braunschweig gefordert. In der kommenden Woche spielt die SVE montags vor heimischer Kulisse, der FCS spielt dienstags auswärts.

Gestaffelter Ticketverkauf

Fans, die bei den Partien dabei sein wollen, können seit Montag Tickets erwerben. Am Nachmittag ist der Verkauf der Tickets für das Hinspiel der SVE in Heidenheim und des FCS im Ludwigspark gestartet. Doch für "Normalos" wird es nicht leicht, an Tickets zu kommen.

Der Verkauf findet bei beiden Teams jeweils in mehreren Phasen statt. Für das Hinspiel der SVE haben zunächst Dauerkarteninhaber und SVE-Mitglieder die Möglichkeit Tickets zu erwerben. Pro Person kann wegen der begrenzten Kapazität im Gästeblock in Heidenheim nur ein Ticket gekauft werden.

Erst Dauerkarteninhaber, dann Mitglieder

Auch beim FCS gibt es seit Montagnachmittag erstmal nur Tickets für Dauerkarteninhaber. Sie können ihren bestehenden Platz bestätigen. Weitere Tickets können nicht erworben werden, auch eine Umbuchung ist nach Angaben des Vereins nicht möglich.

Der Ticketverkauf läuft bis Dienstagnachmittag. Danach startet dann der Mitgliedervorverkauf. Dazu benötigen die Fans den Code, der auf ihrem Mitgliedsausweis für dieses Jahr zu finden ist.

Kein Vorortverkauf

Ab Dienstag, 18.00 Uhr, haben dann auch andere Fans der SVE die Gelegenheit, an Tickets zu gelangen. Einzige Voraussetzung: Sie müssen in der Saison 2024/2025 bereits eines der Heimspiele der SVE im Heimbereich besucht haben.

Die Tickets können nur online erworben werden, einen Vorortverkauf gibt es nicht. Die Tickets für das Spiel in Heidenheim kosten zwischen 13,20 Euro und 38,50 Euro.

Verkauf für Rückspiel der SVE startet ebenfalls

Auch für das Rückspiel der SV Elversberg im Stadion an der Kaiserlinde am kommenden Montag können bereits seit Montagabend Tickets erworben werden. Hier haben zunächst Dauerkarteninhaber die Chance.

Ab Mittwochabend folgt dann der Vorverkauf für SVE-Mitglieder. Sollte es danach noch Tickets geben, haben am Freitagabend auch die Fans die Möglichkeit ein Ticket zu kaufen, die diese Saison bereits ein Heimspiel im Heimbereich besucht haben. Die Tickets kosten zwischen zwölf und 35 Euro. Kindertickets gibt es für 7 und 12 Euro.

Für das Rückspiel des FCS gibt es noch keine Infos zum Ticketverkauf.

