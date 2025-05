Saar-Teams kämpfen um Aufstieg Elversberg und Saarbrücken in der Relegation – gegen wen sie wann ranmüssen Stand: 18.05.2025 18:12 Uhr

Es ist ein großes Wochenende aus sportlicher Sicht für das Saarland: Die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken kämpfen jeweils in der Relegation um den Aufstieg in die höchste bzw. zweithöchste Liga. Die SVE könnte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der 1. Bundesliga spielen, der FCS nach langer Abstinenz wieder die 2. Bundesliga aufmischen.

Am Samstag hat Drittligist Saarbrücken mit einem Sieg gegen Dortmund II und Schützenhilfe von Energie Cottbus vorgelegt, am Sonntag hat Zweitligist Elversberg souverän auf Schalke nachgezogen: Zwei saarländische Fußball-Clubs stehen in der Relegation und könnten jetzt Großes schaffen.

Entsprechend stolz äußerte sich der Saarländische Fußballverband (SFV): Die Teilnahme der SVE an der Relegation zur Bundesliga sei "ein weiterer Höhepunkt in der Erfolgsgeschichte dieses Vereins. Elversberg hat sich diesen Platz mit starker sportlicher Leistung, Konstanz und Teamgeist über die gesamte Saison hinweg verdient", so SFV-Präsident Heribert Ohlmann.

Den FCS lobte der SFV für seine Leidenschaft, seinen Willen und seine "beeindruckenden Comeback-Qualitäten". Das ganze Saarland fiebere nun mit der SVE und dem FCS mit. Für die SVE wäre es die größte Sensation in der Vereinsgeschichte, für den FCS eine lang herbeigesehnte Rückkehr – zuletzt spielten die Blau-Schwarzen in der Saison 2005/2006 in der 2. Bundesliga.

Relegationsgegner der SVE und des FCS

Die SV Elversberg muss schon am Donnerstagabend (22. Mai) im Relegationshinspiel gegen Noch-Bundesligist Heidenheim ran. Das Rückspiel findet am Montag (26. Mai) im Elversberger Stadion an der Kaiserlinde statt – die SVE könnte den Aufstieg in die Bundesliga also vor heimischem Publikum perfekt machen.

Am kommenden Freitagabend (23. Mai) empfängt der 1. FC Saarbrücken Eintracht Braunschweig in der Relegation zur 2. Bundesliga. Die entscheidende Partie steigt dann am Dienstagabend (27. Mai) in Braunschweig.

Alle Partien sind für 20.30 Uhr angesetzt und werden live bei SAT.1 und Sky ausgestrahlt.

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich – VAR im Einsatz

Nach Angaben der Deutschen Fußball-Liga wird die Auswärtstorregel seit der Saison 2021/22 in der Relegation nicht mehr angewandt. Bei gleicher Trefferanzahl nach Hin- und Rückspiel wird das Rückspiel also um zwei Mal 15 Minuten verlängert. Steht danach immer noch kein Sieger fest, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

In allen vier Begegnungen kommen sowohl der Video-Assistent (VAR) als auch die Torlinientechnologie zum Einsatz.

