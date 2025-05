Tischtennis-WM in Doha Patrick Franziska bei WM im Einzel weiter, im Doppel ausgeschieden Stand: 18.05.2025 19:18 Uhr

Der Saarbrücker Tischtennis-Profi Patrick Franziska war an diesem Wochenende bei der Weltmeisterschaft in Katars Hauptstadt Doha gefordert. Sein Einzel am Samstag gewann er, im Doppel und Mixed ist er am Sonntag ausgeschieden.

Der Saarbrücker Tischtennis-Profi Patrick Franziska ist im Doppel-Wettbewerb der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Doha/Katar ausgeschieden. Er verlor am Sonntag zusammen mit seinem Partner Dimitrij Ovtcharov gegen Hwan Bae und Aditya Sareen aus Australien. Sie unterlagen klar in drei Sätzen mit 0:3.

Auch im Mixed ist Franziska mit seiner Partnerin Annett Kaufmann ausgeschieden. Die Deutschen verloren mit 1:3 gegen Simon Gauzy und Prithika Pavade aus Frankreich. Die Franzosen galten im Vorfeld als Favoriten.

Sieg im Einzel am Samstag

Am Samstag war Franziska dagegen mit einem Sieg in den Einzel-Wettbewerb gestartet. Gleich zum Auftakt musste er über die volle Distanz von sieben Sätzen gehen.

Am Ende gewann Franziska gegen Liao Cheng-Ting aus Taiwan mit 4:3. Im letzten Satz hatte er dabei schon mit 3:5 zurückgelegen, ehe er das Spiel drehte. "Ich bin mega froh, dass ich es am Ende geschafft habe“, sagte der Saarbrücker.

Franziska trifft jetzt auf Samuel Kulczycki (Polen).

