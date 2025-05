Tischtennis-WM in Doha Patrick Franziska bei Tischtennis-WM im Einzel weiter Stand: 19.05.2025 17:18 Uhr

Der Saarbrücker Tischtennis-Profi Patrick Franziska steht bei der Weltmeisterschaft in Katars Hauptstadt Doha in der dritten Runde. Er gewann am Montag sein Zweitrundenmatch. Im Doppel und Mixed war er bereits am Sonntag ausgeschieden.

Der Saarbrücker Tischtennis-Profi Patrick Franziska hat sein Zweitrundenmatch bei der Tischtennis WM gegen Samuel Kulczycki aus Polen klar mit 4:0 gewonnen. Franziska sicherte sich den ersten Satz mit 11:6. Im zweiten Satz war das Spiel enger, Franziska setzte sich aber mit 12:10 durch. Die Sätze 3 und 4 gewann er dann mit 11:8 und 11:7.

In der dritten Runde trifft Franziska entweder auf den Schweden Mattias Falck oder auf Cho Daeseong aus Südkorea. Der Südkoreaner ist bei der WM auf Position 13 gesetzt, Franziska auf 8.

Im Doppel und Mixed ausgeschieden

Im Doppel-und Mixed-Wettbewerb ist Franzsika bereits ausgeschieden. Er verlor am Sonntag zusammen mit seinem Partner Dimitrij Ovtcharov gegen Hwan Bae und Aditya Sareen aus Australien. Sie unterlagen klar in drei Sätzen mit 0:3.

Auch im Mixed ist Franziska mit seiner Partnerin Annett Kaufmann war in der ersten Runde Schluss. Die Deutschen verloren mit 1:3 gegen Simon Gauzy und Prithika Pavade aus Frankreich.

