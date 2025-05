Sieg in den Play-offs Die Gladiators Trier sind in die Basketball-Bundesliga aufgestiegen Stand: 21.05.2025 09:07 Uhr

Großer Jubel in Trier: Die Gladiators haben am Dienstagabend das dritte Halbfinalspiel in den Play-offs gewonnen und steigen damit in die 1. Basketball-Bundesliga auf. Sie besiegten Phoenix Hagen mit 87:69 und setzten sich damit in der Best-of-five-Serie souverän durch.

Trier hat wieder erstklassigen Basketball zu bieten: Die Gladiators sind in die 1. Bundesliga aufgestiegen.

Mehr als 5000 Fans haben den Sieg der Gladiators über die Basketballer von Phönix Hagen am Dienstagabend in der Trier Arena verfolgt. Die Gladiators gewannen mit 87:69 (43:40) und setzten sich damit in der Best-of-five-Serie souverän mit 3:0 durch.

Damit gelang ihnen der Wiederaufstieg in die Basketball-Bundesliga. Die Mannschaft wurde in und vor der Halle beim Public-Viewing gefeiert.

Wiederaufstieg nach zehn Jahren

Der Basketball-Standort Trier kehrt somit nach zehn Jahren in die Basketball-Bundesliga zurück.

In der Saison 2014/2015 war der Vorgänger der Gladiators, die TBB Trier, abgestiegen. In der selben Spielzeit ging der Verein insolvent. Als Reaktion darauf wurden die Gladiators gegründet, die noch in der vergangenen Saison den Aufstieg knapp verpasst hatten.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 21.05.2025 berichtet.

Weitere Sport-Meldungen

Wird die SV Elversberg der vierte Saar-Club in der Bundesliga-Geschichte? Seit Jahrzehnten gibt es keinen Erstliga-Fußball mehr aus dem Saarland. Drei Saar-Teams konnten in der Vergangenheit Bundesliga-Luft schnuppern. Die SV Elversberg könnte die vierte Mannschaft werden.