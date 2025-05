Skispringen Fettner beendet Karriere nach Olympia-Saison Stand: 21.05.2025 21:57 Uhr

Der österreichische Skispringer Manuel Fettner wird seine Karriere nach der anstehenden Olympia-Saison beenden. "Es wird jedes Jahr nicht unbedingt leichter, mit den Jungen mitzuhalten", wird Fettner vier Wochen vor seinem 40. Geburtstag in einer Mitteilung des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) zitiert.

Die Vorfreude auf seine letzte anstehende Saison sei durch seine Entscheidung "fast noch größer", sagte Fettner: "Mit der Skiflug-WM und den Olympischen Spielen könnte es das perfekte Karriereende werden."

25 Jahre lange Karriere

Fettner blickt dann auf eine 25 Jahre lange Karriere zurück. 2001 debütierte er im Alter von 15 Jahren bei der Vierschanzentournee in Innsbruck. Fettner gewann bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 Gold im Team und Silber im Einzel. Daneben holte er bei der Nordischen Ski-WM mit der Mannschaft 2013 in Val di Fiemme Gold und 2017 in Lahti Bronze.