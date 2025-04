Modus, Übertragung, Historie Das Wichtigste zum DFB-Pokalfinale Stand: 03.04.2025 17:08 Uhr

Der VfB Stuttgart ist gegen Drittligist Arminia Bielefeld haushoher Favorit im Finale des DFB-Pokals - hier alles Wichtige zum Endspiel in Berlin.

Wann ist das DFB-Pokalfinale?

Das Endspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart ist für Samstag, 24. Mai, um 20 Uhr angesetzt.

Wo findet das Pokalfinale statt?

Seit 1985 ist das Berliner Olympiastadion der ständige Austragungsort für das Pokalfinale, zuvor hat es in wechselnden Stadien stattgefunden. Bis zu 74.475 Zuschauerinnen und Zuschauer finden im Olympiastadion Platz.

Wer überträgt live im TV?

Übertragender Sender ist das ZDF.

Kann ich das Finale auch live hören?

Ja, die ARD-Sportschau bietet eine Audio-Live-Reportage an.

Wie ist der Modus?

Steht es nach 90 Minuten remis, gibt es eine Verlängerung von 30 Minuten. Gibt es danach immer noch keinen Sieger, folgt ein Elfmeterschießen.

Ist der Titelverteidiger automatisch für den DFB-Pokal 2025/2026 qualifiziert?

Nein - und so könnte es bei einem Bielefelder Pokalsieg passieren, dass der Titelverteidiger im kommenden Jahr gar nicht teilnehmen darf. Die 64 startberechtigten Mannschaften sind die Bundesligisten und Zweitligisten, die vier Erstplatzierten der 3. Liga sowie die Verbandspokalsieger der 21 Landesverbände. Die drei größten Landesverbände schicken zudem zwei Vereine ins Rennen: Bayern, Niedersachsen und Westfalen.



Die Arminen sind aktuell (Stand: 3. April) Tabellenvierter in der 3. Liga, das würde knapp reichen. Sie könnten sich auch über den Westfalenpokal qualifizieren, wo sie im Endspiel stehen. Gegner ist dort entweder SF Lotte oder der SV Rödinghausen - und das birgt eine weitere Chance. Selbst bei einer Finalniederlage könnte Bielefeld dabei sein, weil der zusätzliche westfälische Startplatz an den besten westfälischen Regionalligisten geht. Aktuell ist das Lotte als Tabellendritter, Rödinghausen liegt auf Platz sechs.

Wieso entstehen Terminkollisionen für die Arminia?

Mit dem Finaleinzug von Berlin ist sicher, dass das Westfalen-Pokalfinale mit der Arminia, das ebenfalls auf den 24. Mai terminiert war, verlegt werden muss. Damit wird der Finaltag der Amateure an diesem Tag (12 bis 20 Uhr) nur mit 20 Finalspielen statt mit 21 ausgetragen.



Weitere Terminprobleme ergeben sich, wenn die Arminia in der 3. Liga die Relegation spielen wird. Das Hinspiel ist für den 23. Mai terminiert - nur einen Tag vor dem Pokalfinale in Berlin. Das Rückspiel soll eigentlich am 27. Mai stattfinden. Laut DFB sind genau für solch einen Fall Ausweichtermine vorgesehen. Das Relegationshinspiel würde demnach dann bereits am 21. Mai und das Rückspiel erst am 28. Mai ausgetragen.

Was bedeutet das Finale für die Europa League?

Neben Ruhm, Ehre und der Trophäe geht es sportlich auch um die Teilnahme am Europacup. Der Pokalsieger qualifiziert sich fix für die Europa League. Wenn Bielefeld verliert, dann gehen die Arminen auf jeden Fall leer aus, auch für den Fall, dass Stuttgart es über die Bundesligatabelle ins internationale Geschäft schafft. In dem Fall würde in der Bundesliga ein Team nachrücken. Diese Regelung gibt es seit zehn Jahren - davor hatte sich noch der Verlierer des DFB-Pokal-Finales Hoffnungen auf Europa machen können.

Wer ist Favorit?

Natürlich ist der VfB Stuttgart haushoher Favorit. Doch der Champions-League-Teilnehmer spielt in dieser Saison nicht so stabil wie in der vergangenen und Bielefeld hat sich als großer Favoritenschreck erwiesen. Schließlich bugsierte die Arminia bereits vier Bundesligisten aus dem Wettbewerb.

Wie haben es Bielefeld und Stuttgart ins Finale geschafft?

Die Arminia legte auf der Alm eine sensationelle Serie hin mit den Siegen über die vier Bundesligisten aus Berlin, Freiburg, Bremen und Leverkusen. Den Anfang des Pokalmärchens machte der Sieg gegen Hannover 96.



Dagegen wirkt der Weg des VfB vergleichsweise leicht. Die Stuttgarter schalteten zunächst drei Zweitligisten aus: Münster, Kaiserslautern und Regensburg. Dann bekam der VfB gegen Augsburg und Leipzig zweimal Heimrecht und setzte sich ebenfalls durch.

Bielefelds Weg ins Finale Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Hannover 96 2:0 2. Runde Union Berlin 2:0 Achtelfinale SC Freiburg 3:1 Viertelfinale Werder Bremen 2:1 Halbfinale Bayer Leverkusen 2:1

Stuttgarts Weg ins Finale Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Preußen Münster 0:5 2. Runde 1. FC Kaiserslautern 2:1 Achtelfinale Jahn Regensburg 0:3 Viertelfinale FC Augsburg 1:0 Halbfinale RB Leipzig 3:1

Wie viel verdienen die zwei Teams in Berlin?

Die Finalisten haben durch ihre fünf bisherigen Siege im DFB-Pokal bereits jeweils knapp 6,5 Millionen Euro an Prämien eingenommen. Der Sieger von Berlin darf sich über zusätzliche 4,32 Millionen Euro freuen - der Verlierer erhält immerhin noch 2,88 Millionen Euro. Maximal springt damit für einen Klub im Wettbewerb gut 10,8 Millionen Euro an Preisgeldern raus.

Wie kommt man an Tickets für das Spiel?

Den beiden Teams stehen gewisse Kartenkontingente zur Verfügung, die über die vereinseigenen Verkaufskanäle verteilt werden. Der öffentliche Verkauf über den DFB startet am 10. April, 10 Uhr. Die schnellsten Ticketanfragen werden berücksichtigt. Anders als in den Vorjahren gibt es diesmal keine Bewerbungsphase oder Verlosung. Pro Bestellung können bis zu vier Tickets gekauft werden.

Was sagt die Historie?

Der VfB Stuttgart hat bereits dreimal den DFB-Pokal gewonnen in den Jahren 1954, 1958 und 1997. Insgesamt steht der VfB zum siebten Mal im Finale. In der vergangenen Saison scheiterten die Schwaben am späteren Pokalsieger aus Leverkusen im Viertelfinale. Davor war erst im Halbfinale Schluss - mit einer Niederlage gegen Eintracht Frankfurt.



Für den Underdog aus Bielefeld ist mit dem Finaleinzug ein Traum wahr geworden - das gab es noch nie in Arminias Vereinsgeschichte. Dreimal hatten die Ostwestfalen zuvor das Halbfinale erreicht. Das war in den Jahren 2004 (Aus gegen Bayern), 2005 (Aus gegen Frankfurt) und 2015 (Aus gegen Wolfsburg).