Modus, Übertragung, Historie Das Wichtigste zum DFB-Pokalfinale der Frauen Stand: 04.04.2025 14:29 Uhr

Bayern München ist im Pokalfinale am 1. Mai gegen Werder Bremen der klare Favorit. Übertragungen, Modus, Historie - alles Wichtige zum Frauen-Finale.

Wann ist das DFB-Pokalfinale?

Das Finale zwischen Bayern München und Werder Bremen ist für Donnerstag, 1. Mai, um 16 Uhr angesetzt.

Wo findet das Pokalfinale statt?

Seit 2010 wird das Pokalfinale der Frauen im Stadion in Köln-Müngersdorf ausgetragen. Die 50.000 Plätze sind - laut DFB.de - bis auf einige wenige Business-Plätze belegt bzw. ausverkauft.

Wer überträgt live im TV?

Das Endspiel wird im Ersten und im Livestream bei sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Übertragungsbeginn ist 15.40 Uhr.

Kann ich das Finale auch live hören?

Ja, die ARD-Sportschau bietet eine Audio-Live-Reportage an.

Wie ist der Modus?

Steht es nach 90 Minuten remis, gibt es eine Verlängerung von 30 Minuten. Gibt es danach immer noch keinen Sieger, folgt ein Elfmeterschießen.

Ist der Titelverteidiger automatisch für den DFB-Pokal 2025/2026 qualifiziert?

Ja. Da Bayern München (Tabellenführer der Bundesliga) und Werder Bremen (Platz 8) in der kommenden Saison in jedem Fall antreten werden, sind beide Vereine wie die restlichen zwölf Klubs der Bundesliga automatisch qualifiziert. Ab der Saison 2025/26 wird das Frauen-Oberhaus von zwölf auf 14 Teams erweitert.

Welche Teams sind für die Hauptrunde qualifiziert?

Ebenfalls qualifiziert für die Teilnahme an der Hauptrunde des DFB-Pokals sind die 14 Zweitliga-Vereine (inkl. der fünf Zweitliga-Aufsteiger), aber nicht die zweiten Mannschaften der Bundesligisten. Zusätzlich dürfen sich die Pokalsiegerinnen der 21 Landesverbände auf den DFB-Pokal freuen, sofern sie nicht in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind.



Nachrücken in den DFB-Pokal dürften in diese Fall die Pokalfinalistinnen, die auch zum Zuge kämen, wenn sich die zweiten Teams der Bundesligisten einen der Landespokal-Siege sichern würde. 2024 waren insgesamt 36 Teams für die erste Runde qualifiziert, die Vereine aus der Bundesliga griffen erst zur zweiten Runde in den Wettbewerb ein.

Was gibt es zu gewinnen?

Neben Ruhm, Ehre und der Trophäe geht es auch um eine Geldprämie. Die Siegerinnen erhalten 150.000 €, das unterlegene Team 100.000 €. Anders als bei den Männern berechtigte der Pokalsieg nicht zur Teilnahme an der Champions League.

Wer sind die Favoritinnen?

Die Frauen der Bayern sind Favoritinnen. Bayern München hat in der aktuellen Saison das Double im Visier. Fünf Spieltage vor dem Saisonende führen die Bayerinnen die Tabelle mit sechs Zählern Vorsprung an. Beide Spiele in der Bundesliga gingen an die Münchnerinnen. In der Hinrunde gewannen sie in Bremen mit 4:0. Das Rückspiel verlief nicht ganz so eindeutig: In München endete die Partie 1:0.

Wie haben es München und Bremen ins Finale geschafft?

München musste sich bis zum jüngsten Ausscheiden in der Champions League in gleich drei Wettbewerben behaupten. Die knappen Siege im Pokal nach dem deutlichen 6:0 zu Beginn mögen dieses Dreifach-Belastung widerspiegeln.



Der Weg der Bremerinnen nach Köln hingegen liest sich beeindruckend: Werder musste in seinen vier Spielen nur einen Gegentreffer hinnehmen. Nachdem Zweitligist Hamburger SV gegen Werder die Verlängerung erreicht hatte, machten die SVW-Frauen dann dort im Halbfinale alles klar.

Münchens Weg ins Finale Runde Gegnerinnen Ergebnis 1. Runde Freilos - 2. Runde SC Sand 6:0 Achtelfinale SC Freiburg 2:1 Viertelfinale Eintracht Frankfurt 4:1 n.V. Halbfinale 1899 Hoffenheim 3:2

Bremens Weg ins Finale Runde Gegnerinnen Ergebnis 1. Runde Freilos - 2. Runde Arminia Bielefeld 4:0 Achtelfinale Fortuna Köln 3:0 Viertelfinale Bayer Leverkusen 1:0 Halbfinale Hamburger SV 3:1 n.V.

Was sagt die Pokal-Historie?

Anders als bei den Männern haben die Bayern-Frauen im Pokal bislang eine überschaubare Bilanz hingelegt: Der FCB holte sich bei insgesamt fünf Finalteilnahmen nur einmal den Titel - das war 2011/12.



Werder Bremen erreichte in den vergangenen neun Spielzeiten regelmäßig das Pokal-Achtelfinale, dreimal sogar das Viertelfinale. Aber weiter ging es danach nicht. Das Endspiel des DFB-Pokal ist der größte Vereinserfolg der Werder-Frauen bislang. Der Titelgewinn würde die Entwicklung natürlich krönen.