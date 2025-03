Bielefeld im Pokalfinale und Relegation? Relegation könnte für Arminia verschoben werden Stand: 20.03.2025 14:16 Uhr

Eigentlich stehen die Termine für die beiden Relegationen schon fest. Doch bei Arminia Bielefeld kann es zu Problemen in Kombination mit dem DFB-Pokalfinale kommen.

Die Termine für die Relegationsspiele und das DFB-Pokalfinale sind bislang so geplant:

22. Mai: Hinspiel Relegation Tabellen-16. Bundesliga - Tabellendritter 2. Bundesliga

Hinspiel Relegation Tabellen-16. Bundesliga - Tabellendritter 2. Bundesliga 23. Mai: Hinspiel Relegation Tabellendritter 3. Liga - Tabellen 16. 2. Bundesliga

Hinspiel Relegation Tabellendritter 3. Liga - Tabellen 16. 2. Bundesliga 24. Mai: DFB-Pokalfinale in Berlin

DFB-Pokalfinale in Berlin 26. Mai: Rückspiel Relegation Tabellendritter 2. Bundesliga - Tabellen-16. Bundesliga

Rückspiel Relegation Tabellendritter 2. Bundesliga - Tabellen-16. Bundesliga 27. Mai: Rückspiel Relegation Tabellen-16. 2. Bundesliga - Tabellendritter 3. Liga

In dieser Abfolge gäbe es jedoch zu wenig Erholungszeit zwischen den Spielen, wenn ein Klub an Relegation und Pokalfinale teilnimmt. Arminia Bielefeld spielt am 1. April gegen Bayer Leverkusen um den Einzug in das DFB-Pokalfinale (live im Ersten).

Bielefeld ist derzeit aber auch Tabellenvierter der 3. Liga und damit ein Kandidat für die Teilnahme an der Relegation zur 2. Bundesliga. Sollte Bielefeld in der Relegation spielen und sich zugleich für das Pokalfinale qualifizieren, hat die DFL mit Ausweichterminen vorgesorgt:

Der 21. Mai wäre als Termin für die Hinspiele in der Relegation möglich

wäre als Termin für die Hinspiele in der Relegation möglich Der 28. Mai könnte für die Rückspiele genutzt werden

So wäre genug Erholungszeit vor und nach dem Endspiel um den DFB-Pokal gegeben.

Nachteil: Europapokal-Endspiele im Weg

Allerdings haben die Ausweichtermine einen Nachteil: Am 21. Mai findet das Europa-League-Endspiel in Bilbao statt, am 28. Mai ist das Finale der Conference League in Breslau angesetzt.

Beide Endspiele werden um 21 Uhr angepfiffen, die deutschen Relegationsspiele dürften bei Nutzung der Ausweichtermine wohl vorher stattfinden.

Wie das Heimrecht in der Relegation geregelt wird

Grundsätzlich gilt laut DFL-Spielordnung: "Das Heimrecht im Rückspiel besitzt der Club, der gemäß dem Spielplan der abgelaufenen Spielzeit weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hatte."

Das bedeutet üblicherweise, dass der Zweitligist gegen den Bundesligisten im Rückspiel Heimrecht hat, da seine Saison sonntags endet, die des Bundesligisten aber schon samstags. So sieht es auch in der Relegation des Zweitligisten gegen den Drittligisten aus: Die Saison des Drittligisten endet üblicherweise samstags.

Die Auswärtstorregel in der Relegation ist derweil analog zur Regelung im Europapokal abgeschafft worden.

Relegation kann organisatorisch herausfordernd sein

Die Relegation sorgte seit ihrer Wiedereinführung schon öfter für organisatorische Herausforderungen. 2022 spielte Hertha BSC in der Relegation, das Berliner Olympiastadion musste nach dem Hinspiel gegen den Hamburger SV innerhalb von zwei Tagen für das Pokalfinale wieder hergerichtet werden.